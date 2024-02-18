هفوة جديدة.. بايدن يدعو لإقرار تشريع تمويل الناتو بدل أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) لا يمر تصريح للرئيس الأمريكى جو بايدن، تقريبا إلا ويرتكب خطأ أو يخلط بين الأحياء والأموات أو البلدان وغيرها.. وبدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تشوشت أفكاره مرة أخرى عندما خلط بين مشروع قانون تمويل الكونجرس لأوكرانيا ومشروع قانون الناتو.
وكان بايدن، الذي يقضي إجازة في ولاية ديلاوير، يتحدث إلى الصحفيين أثناء خروجه من موكبه عندما اختلطت عليه الحقائق ودعا الكونجرس إلى العودة إلى الوطن وإقرار تشريع تمويل الناتو.
وبحسب موقع العربية، ستشهد حزمة المساعدات البالغة 95 مليار دولار التي تحدث عنها الرئيس إرسال 61 مليار دولار إلى أوكرانيا - التي ليست جزءًا من الناتو.
وسيكون التمويل بشكل أساسي في شكل معدات عسكرية من الولايات المتحدة، كما سيتم إرسال مساعدات خارجية ومساعدات إنسانية إلى إسرائيل وغزة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.
"فكرة أننا سننسحب من أوكرانيا".. "إن فكرة أننا سنسمح لحلف شمال الأطلسي بالبدء في الانقسام تتعارض تمامًا مع فكرة الولايات المتحدة الأمريكية. إن ما أرسلناه على طول طريق العودة إلى أيزنهاور يتعارض مع كلمتنا والقوات التي أرسلناها. لذا، فقد حان الوقت لعودة الكونحرس إلى الوطن وإقرار التشريع الخاص بتمويل حلف شمال الأطلسي". وقال: "إنه أمر بالغ الأهمية".
وهكذا خلط بايدن بين أوكرانيا وحلف الناتو، علما أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف.
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