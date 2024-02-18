هفوة جديدة.. بايدن يدعو لإقرار تشريع تمويل الناتو بدل أوكرانيا

MENAFN - Youm7) لا يمر تصريح للرئيس الأمريكى جو بايدن، تقريبا إلا ويرتكب خطأ أو يخلط بين الأحياء والأموات أو البلدان وغيرها.. وبدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تشوشت أفكاره مرة أخرى عندما خلط بين مشروع قانون تمويل الكونجرس لأوكرانيا ومشروع قانون الناتو.

وكان بايدن، الذي يقضي إجازة في ولاية ديلاوير، يتحدث إلى الصحفيين أثناء خروجه من موكبه عندما اختلطت عليه الحقائق ودعا الكونجرس إلى العودة إلى الوطن وإقرار تشريع تمويل الناتو.

وبحسب موقع العربية، ستشهد حزمة المساعدات البالغة 95 مليار دولار التي تحدث عنها الرئيس إرسال 61 مليار دولار إلى أوكرانيا - التي ليست جزءًا من الناتو.

وسيكون التمويل بشكل أساسي في شكل معدات عسكرية من الولايات المتحدة، كما سيتم إرسال مساعدات خارجية ومساعدات إنسانية إلى إسرائيل وغزة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

"فكرة أننا سننسحب من أوكرانيا".. "إن فكرة أننا سنسمح لحلف شمال الأطلسي بالبدء في الانقسام تتعارض تمامًا مع فكرة الولايات المتحدة الأمريكية. إن ما أرسلناه على طول طريق العودة إلى أيزنهاور يتعارض مع كلمتنا والقوات التي أرسلناها. لذا، فقد حان الوقت لعودة الكونحرس إلى الوطن وإقرار التشريع الخاص بتمويل حلف شمال الأطلسي". وقال: "إنه أمر بالغ الأهمية".

وهكذا خلط بايدن بين أوكرانيا وحلف الناتو، علما أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف.