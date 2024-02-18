أسوشيتدبرس: ديون ترامب القانونية قد تتجاوز نصف مليار دولار بعد حكم نيويورك

MENAFN - Youm7) قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سعى للحشد ضد القاضي الذى أصدر حكما بتغريمه 355 مليون دولار فى قضية الاحتيال المدنى فى نيويورك، ولاحق القائمة الطويلة من الدعين فى القضايا التي يحاكم فيها أثناء جولة انتخابية له فى ولاية ميتشيجان مساء أمس السبت، وذلك فى الوقت الذى يواجه فيه عقوبات يمكن ان تتجاوز مع معدل الفائدة نصف مليار دولار.

وقدم ترامب قضيته فى الولاية التي من المتوقع أن تكون لها دورا حاسما فى انتخابات نوفمبر المقبل، مع استعداده لتكرار لمنافسته السابقة مع الرئيس جو بايدن.

وفى حين تغلب بايدن على ترامب بفارق بسيط فى انتخابات 2020، إلا أن جو واجه شكوكا عميقة فى الولاية، لاسيما من الناخبين العرب الأمريكيين ، الغاضبين من دعمه لإسرائيل فى الحرب على غزة مع استمرار ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين.

بينما كان ترامب يعمل لجذب الناخبين من العمال والنقابيين الذين لعبوا دورا حاسما فى انتصاره فى 2016. ويوم السبت ناشد ترامب عمال صناعة السيارات مرة أخرى، وهاجم السيارات الكهربائية التي قال إنها ستؤدى فى النهاية إلى فقدان الوظائف، وأشاد بالتعريفة الجمركية التي فرضها أثناء توليه الحكم.

وكان قاضى فى نيويورك قد أمر ترامب يوم الجمعة بدفع 335 مليون دولار بعدما خلص إلى أن الأخير كذب بشان ثروته على مدار سنوات، وخطط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته فى البيانات المالية. وتعهد ترامب بالاستئناف ضد الحكم.

وجاءت العقوبة بعد أيام من حكم بتغريم ترامب 83.3 مليون دولار للكاتبة جين كارول للتشهير بسمعتها بعدما اتهمت بالاعتداء الجنسى.

وذكرت الوكالة أن ديون ترامب القانونية ربما تتجاوز الآن نصف مليار دولار، بحساب الفائدة، وهو قدر من المال لم يتضح ما إذا كان ترامب يستطيع دفعه.

وكان ترامب قد وصف القار بأنه واحدة من الفظائع غير القانونية وغير الدستورية التي تشع النيران بالقوانين بشكل لم تشهده البلاد من قبل.



ووصف القاضي فى القضية أرثر إنجورون بالمحتال، بينما وصف المدعي العام لولاية نيويورك ليشيا جيمس، التي رفعت القضية بالمجنونة.











