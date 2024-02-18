أسوشيتدبرس: ديون ترامب القانونية قد تتجاوز نصف مليار دولار بعد حكم نيويورك

(MENAFN
- Youm7) قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سعى للحشد ضد القاضي الذى أصدر حكما بتغريمه 355 مليون دولار فى قضية الاحتيال المدنى فى نيويورك، ولاحق القائمة الطويلة من الدعين فى القضايا التي يحاكم فيها أثناء جولة انتخابية له فى ولاية ميتشيجان مساء أمس السبت، وذلك فى الوقت الذى يواجه فيه عقوبات يمكن ان تتجاوز مع معدل الفائدة نصف مليار دولار.
وقدم ترامب قضيته فى الولاية التي من المتوقع أن تكون لها دورا حاسما فى انتخابات نوفمبر المقبل، مع استعداده لتكرار لمنافسته السابقة مع الرئيس جو بايدن.
وفى حين تغلب بايدن على ترامب بفارق بسيط فى انتخابات 2020، إلا أن جو واجه شكوكا عميقة فى الولاية، لاسيما من الناخبين العرب الأمريكيين ، الغاضبين من دعمه لإسرائيل فى الحرب على غزة مع استمرار ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين.
بينما كان ترامب يعمل لجذب الناخبين من العمال والنقابيين الذين لعبوا دورا حاسما فى انتصاره فى 2016. ويوم السبت ناشد ترامب عمال صناعة السيارات مرة أخرى، وهاجم السيارات الكهربائية التي قال إنها ستؤدى فى النهاية إلى فقدان الوظائف، وأشاد بالتعريفة الجمركية التي فرضها أثناء توليه الحكم.
وكان قاضى فى نيويورك قد أمر ترامب يوم الجمعة بدفع 335 مليون دولار بعدما خلص إلى أن الأخير كذب بشان ثروته على مدار سنوات، وخطط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته فى البيانات المالية. وتعهد ترامب بالاستئناف ضد الحكم.
وجاءت العقوبة بعد أيام من حكم بتغريم ترامب 83.3 مليون دولار للكاتبة جين كارول للتشهير بسمعتها بعدما اتهمت بالاعتداء الجنسى.
وذكرت الوكالة أن ديون ترامب القانونية ربما تتجاوز الآن نصف مليار دولار، بحساب الفائدة، وهو قدر من المال لم يتضح ما إذا كان ترامب يستطيع دفعه.
وكان ترامب قد وصف القار بأنه واحدة من الفظائع غير القانونية وغير الدستورية التي تشع النيران بالقوانين بشكل لم تشهده البلاد من قبل.
ووصف القاضي فى القضية أرثر إنجورون بالمحتال، بينما وصف المدعي العام لولاية نيويورك ليشيا جيمس، التي رفعت القضية بالمجنونة.
MENAFN18022024000132011024ID1107866398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.