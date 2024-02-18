Sunday, 18 February 2024 02:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محكمة برازيلية تقضى بغرامة على شركة فرنسية بسبب انهيار موقع بناء خط مترو

2/18/2024 4:28:11 AM
(MENAFN- Youm7) قضت محكمة في البرازيل بفرض غرامة على "ألستوم" الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات (وهي الرائدة في العالم في مجال توليد الطاقة) وعلى شركات ومسئولين آخرين، بمبلغ نحو 45 مليون يورو بسبب انهيار أدى إلى مقتل سبعة أشخاص عام 2007 في موقع بناء خط مترو في ساو باولو.


وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد أن محكمة العدل في ولاية ساو باولو البرازيلية قضت على 6 أشخاص، كانوا مسئولين في ذلك الوقت عن الشركة التي تدير المترو و7 شركات مشاركة في المشروع، بدفع غرامة جماعية قدرها 240 مليون ريال برازيلي (8ر 44 مليون يورو).. مضيفة أن المتهمين أكدوا أن "خطأهم الإداري" أدى إلى هذا الانهيار.


يذكر أن سبعة أشخاص قتلوا وأكثر من 90 مبنى في المنطقة تم هدمهم.







MENAFN18022024000132011024ID1107866397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث