محكمة برازيلية تقضى بغرامة على شركة فرنسية بسبب انهيار موقع بناء خط مترو

(MENAFN
- Youm7) قضت محكمة في البرازيل بفرض غرامة على "ألستوم" الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات (وهي الرائدة في العالم في مجال توليد الطاقة) وعلى شركات ومسئولين آخرين، بمبلغ نحو 45 مليون يورو بسبب انهيار أدى إلى مقتل سبعة أشخاص عام 2007 في موقع بناء خط مترو في ساو باولو.
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد أن محكمة العدل في ولاية ساو باولو البرازيلية قضت على 6 أشخاص، كانوا مسئولين في ذلك الوقت عن الشركة التي تدير المترو و7 شركات مشاركة في المشروع، بدفع غرامة جماعية قدرها 240 مليون ريال برازيلي (8ر 44 مليون يورو).. مضيفة أن المتهمين أكدوا أن "خطأهم الإداري" أدى إلى هذا الانهيار.
يذكر أن سبعة أشخاص قتلوا وأكثر من 90 مبنى في المنطقة تم هدمهم.
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