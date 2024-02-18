محكمة برازيلية تقضى بغرامة على شركة فرنسية بسبب انهيار موقع بناء خط مترو

MENAFN - Youm7) قضت محكمة في البرازيل بفرض غرامة على "ألستوم" الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات (وهي الرائدة في العالم في مجال توليد الطاقة) وعلى شركات ومسئولين آخرين، بمبلغ نحو 45 مليون يورو بسبب انهيار أدى إلى مقتل سبعة أشخاص عام 2007 في موقع بناء خط مترو في ساو باولو.



وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد أن محكمة العدل في ولاية ساو باولو البرازيلية قضت على 6 أشخاص، كانوا مسئولين في ذلك الوقت عن الشركة التي تدير المترو و7 شركات مشاركة في المشروع، بدفع غرامة جماعية قدرها 240 مليون ريال برازيلي (8ر 44 مليون يورو).. مضيفة أن المتهمين أكدوا أن "خطأهم الإداري" أدى إلى هذا الانهيار.



يذكر أن سبعة أشخاص قتلوا وأكثر من 90 مبنى في المنطقة تم هدمهم.