سعرها 399 دولارا.. ترامب يطلق علامة تجارية للأحذية الرياضية تحمل توقيعه..فيديو

(MENAFN
- Youm7) مع قرب إعلان ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة، روج الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، يوم السبت، لأحذية رياضية جديدة تحمل علامته التجارية "Sneaker Con"، وهو تجمع يصف نفسه بأنه "أعظم عرض للأحذية الرياضية"، ويقتصر عدد الأحذية الرياضية الذهبية على 1000 زوج، مع توقيع عدد قليل منها من قبل ترامب نفسه.
يباع الزوج الواحد من الأحذية الرياضية بقيمة 399 دولارًا، فيما قوبل الرئيس السابق ورياضى الجولف المتحمس باستقبال مختلط فى المؤتمر بعد ظهر يوم السبت مع هتافات الدعم العالية وصيحات الاستهجان المسموعة، وفقا لموقع " ديلى ميل" البريطانى.
يتضمن خط الأحذية الرياضية أيضًا مجموعة حمراء تسمى T - Red Wave ومجموعة بيضاء تسمى POTUS، وكلاهما بسعر 199 دولارًا، ويقدم الموقع الإلكترونى لخط الأحذية الرياضية الجديد أيضًا عطرًا نسائيًا وكولونيا للرجال مقابل 99 دولارًا، ويرفع الموقع شعار "انضم إلى مجتمع أحذية ترامب الرياضية" و"كن جزءًا من التاريخ".
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تلقي ترامب غرامة بقيمة 355 مليون دولار، ووفقا للموقع البريطانى، خلص الحكم الصادر، يوم الجمعة، إلى أن ترامب وشركته ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك ابنيه الأكبرين، خططوا لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته في البيانات المالية.
وهذه هى أحدث تداعيات مشاكل ترامب القانونية المستمرة، والتي تشمل محاكمة قادمة بتهمة تزوير الانتخابات وأخرى لفرض عقوبات على دفع أموال "للصمت" لفنان بالغ قبل انتخابات عام 2016، وتم الترحيب بأحد مؤيدى ترامب المتحمسين على المسرح وشكر ترامب، قائلاً للجمهور "إنه مسيحي، ورجل صالح ونحن بحاجة إليه".
بالإضافة إلى الغرامة البالغة 355 مليون جنيه إسترليني، أُمر ترامب بالفعل بدفع 83 مليون دولار للكاتبة إى جان كارول فى دعوى التشهير التى رفعتها، والتى أعقبت جائزة بقيمة 5 ملايين دولار فى محاكمة منفصلة حيث وجد مسؤولاً عن الاعتداء عليها جنسيًا.
ترامب يحمل الحذاء
ومع هذه الالتزامات، وفى حين يواجه جبلاً من الرسوم القانونية فى محاكماته الجنائية الأربع، قد يضطر ترامب إلى محاولة تأمين السند، وكشفت التقارير المالية الأخيرة للحملة أن لجان العمل السياسى المرتبطة بترامب دفعت 50 مليون دولار كرسوم قانونية.
عادة ما يكلفه السند 10% من المبلغ المستحق، الأمر الذى سيتطلب منه دفع 35 مليون دولار لا يمكنه استردادها، ويتعلق جوهر القضية المرفوعة ضد ترامب بالادعاءات التى وجدت المحكمة أنها مبالغ فيها مقارنة بالقيم السوقية الفعلية لعقارات ترامب، وإذا بدأ ترامب بتفريغ حمولته، فسوف يكتشف القيمة الحقيقية لبعض المبانى.
وحسبت مجلة فوربس، فأن عقارات ترامب فى مدينة نيويورك تبلغ قيمتها 690 مليون دولار، وتبلغ قيمة عقاراته خارج المدينة 190 مليون دولار، ونوادى الجولف والمنتجعات التى يمتلكها تبلغ قيمتها 870 مليون دولار.
الحذاء
وجعل ترامب التفاخر بهذه الأصول جزءًا من علامته التجارية الشهيرة، ووفقًا للمجلة، تبلغ قيمة أعماله فى وسائل التواصل الاجتماعى والعلامات التجارية 160 مليون دولار، واستخدم ترامب منصة Truth Social الخاصة به للتنديد بمحاكمته فى نيويورك، لكن قيمة الموقع تقلبت فى التقديرات.
واعتمد مكتب جيمس على مثمنين فى بالم بيتش لإدراج قيمة منتجع مارالاغو بمبلغ 18 مليون دولار، لكن ترامب يقول إن قيمته أكبر بكثير، وربما أكثر من مليار دولار، وقدرت فوربس القيمة الصافية بمبلغ 292 مليون دولار، وسيكون بيعه تحديًا، حيث قام ترامب بتغييره إلى مقر إقامته الرسمى.
فيما تقدر أندية ترامب للجولف فى الخارج، بما فى ذلك ترامب تيرنبيرى الذى يخضع للتوسع، بقيمة 94 مليون دولار، كما تقدر قيمة نادى ترامب دورال للجولف فى ميامى بنحو 166 مليون دولار، ويمتلك أيضًا سلسلة من نوادى الجولف الأخرى، بما فى ذلك واحد فى فيرجينيا استخدمه كرئيس ولكنه استخدمه بشكل أقل منذ مغادرته البيت الأبيض، أيضًا ترامب لديه العديد من العقارات فى نيويورك للاختيار من بينها إذا سعى إلى تفريغ أحدها.
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