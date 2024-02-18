سعرها 399 دولارا.. ترامب يطلق علامة تجارية للأحذية الرياضية تحمل توقيعه..فيديو

MENAFN - Youm7) مع قرب إعلان ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة، روج الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، يوم السبت، لأحذية رياضية جديدة تحمل علامته التجارية "Sneaker Con"، وهو تجمع يصف نفسه بأنه "أعظم عرض للأحذية الرياضية"، ويقتصر عدد الأحذية الرياضية الذهبية على 1000 زوج، مع توقيع عدد قليل منها من قبل ترامب نفسه.

يباع الزوج الواحد من الأحذية الرياضية بقيمة 399 دولارًا، فيما قوبل الرئيس السابق ورياضى الجولف المتحمس باستقبال مختلط فى المؤتمر بعد ظهر يوم السبت مع هتافات الدعم العالية وصيحات الاستهجان المسموعة، وفقا لموقع " ديلى ميل" البريطانى.

يتضمن خط الأحذية الرياضية أيضًا مجموعة حمراء تسمى T - Red Wave ومجموعة بيضاء تسمى POTUS، وكلاهما بسعر 199 دولارًا، ويقدم الموقع الإلكترونى لخط الأحذية الرياضية الجديد أيضًا عطرًا نسائيًا وكولونيا للرجال مقابل 99 دولارًا، ويرفع الموقع شعار "انضم إلى مجتمع أحذية ترامب الرياضية" و"كن جزءًا من التاريخ".

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تلقي ترامب غرامة بقيمة 355 مليون دولار، ووفقا للموقع البريطانى، خلص الحكم الصادر، يوم الجمعة، إلى أن ترامب وشركته ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك ابنيه الأكبرين، خططوا لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته في البيانات المالية.

وهذه هى أحدث تداعيات مشاكل ترامب القانونية المستمرة، والتي تشمل محاكمة قادمة بتهمة تزوير الانتخابات وأخرى لفرض عقوبات على دفع أموال "للصمت" لفنان بالغ قبل انتخابات عام 2016، وتم الترحيب بأحد مؤيدى ترامب المتحمسين على المسرح وشكر ترامب، قائلاً للجمهور "إنه مسيحي، ورجل صالح ونحن بحاجة إليه".

بالإضافة إلى الغرامة البالغة 355 مليون جنيه إسترليني، أُمر ترامب بالفعل بدفع 83 مليون دولار للكاتبة إى جان كارول فى دعوى التشهير التى رفعتها، والتى أعقبت جائزة بقيمة 5 ملايين دولار فى محاكمة منفصلة حيث وجد مسؤولاً عن الاعتداء عليها جنسيًا.ترامب يحمل الحذاء

ومع هذه الالتزامات، وفى حين يواجه جبلاً من الرسوم القانونية فى محاكماته الجنائية الأربع، قد يضطر ترامب إلى محاولة تأمين السند، وكشفت التقارير المالية الأخيرة للحملة أن لجان العمل السياسى المرتبطة بترامب دفعت 50 مليون دولار كرسوم قانونية.

عادة ما يكلفه السند 10% من المبلغ المستحق، الأمر الذى سيتطلب منه دفع 35 مليون دولار لا يمكنه استردادها، ويتعلق جوهر القضية المرفوعة ضد ترامب بالادعاءات التى وجدت المحكمة أنها مبالغ فيها مقارنة بالقيم السوقية الفعلية لعقارات ترامب، وإذا بدأ ترامب بتفريغ حمولته، فسوف يكتشف القيمة الحقيقية لبعض المبانى.

وحسبت مجلة فوربس، فأن عقارات ترامب فى مدينة نيويورك تبلغ قيمتها 690 مليون دولار، وتبلغ قيمة عقاراته خارج المدينة 190 مليون دولار، ونوادى الجولف والمنتجعات التى يمتلكها تبلغ قيمتها 870 مليون دولار.

الحذاءوجعل ترامب التفاخر بهذه الأصول جزءًا من علامته التجارية الشهيرة، ووفقًا للمجلة، تبلغ قيمة أعماله فى وسائل التواصل الاجتماعى والعلامات التجارية 160 مليون دولار، واستخدم ترامب منصة Truth Social الخاصة به للتنديد بمحاكمته فى نيويورك، لكن قيمة الموقع تقلبت فى التقديرات.

واعتمد مكتب جيمس على مثمنين فى بالم بيتش لإدراج قيمة منتجع مارالاغو بمبلغ 18 مليون دولار، لكن ترامب يقول إن قيمته أكبر بكثير، وربما أكثر من مليار دولار، وقدرت فوربس القيمة الصافية بمبلغ 292 مليون دولار، وسيكون بيعه تحديًا، حيث قام ترامب بتغييره إلى مقر إقامته الرسمى.

فيما تقدر أندية ترامب للجولف فى الخارج، بما فى ذلك ترامب تيرنبيرى الذى يخضع للتوسع، بقيمة 94 مليون دولار، كما تقدر قيمة نادى ترامب دورال للجولف فى ميامى بنحو 166 مليون دولار، ويمتلك أيضًا سلسلة من نوادى الجولف الأخرى، بما فى ذلك واحد فى فيرجينيا استخدمه كرئيس ولكنه استخدمه بشكل أقل منذ مغادرته البيت الأبيض، أيضًا ترامب لديه العديد من العقارات فى نيويورك للاختيار من بينها إذا سعى إلى تفريغ أحدها.