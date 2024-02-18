فخر الدين بن يوسف ينتظم فى المران الجماعى للمصرى استعدادا لبلدية المحلة

MENAFN - Youm7) انتظم فخر الدين بن يوسف ، مهاجم النادي المصري، في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الشد في السمانة، التي غيبته عن اللقاء الماضي أمام الجونة فى الجولة 12 والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ومن المقرر أن يعتمد علي ماهر مدرب الفريق البورسعيدي على بن يوسف في قيادة الهجوم فى ظل غياب صلاح محسن وميدو جابر عن الفريق للإيقاف.

ويعاني المصري من الغيابات التي ضربت خط هجوم الفريق بعد تأكد غياب صلاح محسن وميدو جابر عن اللقاء المقبل للفريق أمام بلدية المحلة، بسبب الطرد الذي تعرض له الأول في مواجهة الجونة، بينما حصل ميدو جابر على الإنذار الثالث خلال نفس اللقاء ليغيب هو الآخر للإيقاف.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بالدوري، وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى التدريبات على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعةعقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.