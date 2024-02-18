فخر الدين بن يوسف ينتظم فى المران الجماعى للمصرى استعدادا لبلدية المحلة

(MENAFN
- Youm7) انتظم فخر الدين بن يوسف ، مهاجم النادي المصري، في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة الشد في السمانة، التي غيبته عن اللقاء الماضي أمام الجونة فى الجولة 12 والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ومن المقرر أن يعتمد علي ماهر مدرب الفريق البورسعيدي على بن يوسف في قيادة الهجوم فى ظل غياب صلاح محسن وميدو جابر عن الفريق للإيقاف.
ويعاني المصري من الغيابات التي ضربت خط هجوم الفريق بعد تأكد غياب صلاح محسن وميدو جابر عن اللقاء المقبل للفريق أمام بلدية المحلة، بسبب الطرد الذي تعرض له الأول في مواجهة الجونة، بينما حصل ميدو جابر على الإنذار الثالث خلال نفس اللقاء ليغيب هو الآخر للإيقاف.
واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بالدوري، وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.
وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى التدريبات على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.
وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة
عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.
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