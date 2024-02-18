الزمالك يفتح ملف تجديد عقود اللاعبين بعد رحلة الجزائر

(MENAFN
- Youm7) استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف التجديد للاعبى الفريق بعد عودة الفريق من الجزائر، حيث يلتقى مع أبو سليم الليبي فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ مسئولو مجلس الزمالك التفاوض مع اللاعبين حول تجديد عقودهم بعد العودة من الجزائر مباشرة، تجنبا لدخول أى أطراف فى مفاوضات مع لاعبى الفريق والحصول على توقيعهم قبل 30 يونيو المقبل، حيث تنتهى عقودهم.
وهناك أكثر من لاعب بالزمالك ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وهم محمود عبد الرازق شيكابالا، وثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى ، ويوسف أوباما، ومحمد عبدالشافى، ومحمد أشرف روقا بالإضافة إلى محمود علاء.
ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له غدا، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقب مران اليوم قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة 24 ساعة فى أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.
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