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الزمالك يفتح ملف تجديد عقود اللاعبين بعد رحلة الجزائر

2/18/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Youm7) استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف التجديد للاعبى الفريق بعد عودة الفريق من الجزائر، حيث يلتقى مع أبو سليم الليبي فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل.



ومن المقرر أن يبدأ مسئولو مجلس الزمالك التفاوض مع اللاعبين حول تجديد عقودهم بعد العودة من الجزائر مباشرة، تجنبا لدخول أى أطراف فى مفاوضات مع لاعبى الفريق والحصول على توقيعهم قبل 30 يونيو المقبل، حيث تنتهى عقودهم.



وهناك أكثر من لاعب بالزمالك ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وهم محمود عبد الرازق شيكابالا، وثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى ، ويوسف أوباما، ومحمد عبدالشافى، ومحمد أشرف روقا بالإضافة إلى محمود علاء.



ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له غدا، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقب مران اليوم قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة 24 ساعة فى أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.












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