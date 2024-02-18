هل يستعين حسام حسن بـ مصطفى شوبير فى منتخب مصر خلال معسكر مارس؟

MENAFN - Youm7) أثار المستوى الجيد للغاية الذي ظهر به مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في مباراة شاب ببلوزداد الأخيرة تساؤلات منطقية داخل الشارع الكروي المصري، وفى مقدمتها: هل يتواجد الحارس الشاب فى معسكر منتخب مصر خلال مارس المقبل؟

مصطفى شوبير قدم عرضاً رائعاً فى مباراة شباب بلوزداد أمس الأول، الجمعة، بالجزائر في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ولعب الحارس الشاب دوراً محورياً في خروج الأهلي بشباكه نظيفة أمام بطل الجزائر بعدما تصدّى لأكثر من 6 هجمات خطرة للفريق الجزائري ولم يخش الحشد الجماهيري الغفير لفريق شباب بلوزداد.

وبذلك يواصل مصطفى شوبير نجاحه فى إثبات نفسه في الدفاع عن عرين فريق كبير كالأهلي خاصة أنه تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام الوداد المغربي بالقاهرة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف، حيث تصدى وقتها لفرص خطرة كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف لمثله ليحصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي بمساهمة واضحة من الحارس الشاب.

مستوى مصطفى شوبير الجيد مع الأهلي وتزايد فرص مشاركته مع المارد الأحمر الفترة المقبلة باعتباره الأفضل يرفع أسهم انضمامه للمنتخب الوطني الأول في معسكر مارس المقبل الذي سيخوض خلاله المنتخب دورة ودية بمشاركة، حيث بات من المتوقع أن يقوم حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بضم حارس الأهلي الشاب للمنتخب في دورة دبي التي ستُشارك فيها منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا وتقام خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل.



