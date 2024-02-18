هل يستعين حسام حسن بـ مصطفى شوبير فى منتخب مصر خلال معسكر مارس؟

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- Youm7) أثار المستوى الجيد للغاية الذي ظهر به مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في مباراة شاب ببلوزداد الأخيرة تساؤلات منطقية داخل الشارع الكروي المصري، وفى مقدمتها: هل يتواجد الحارس الشاب فى معسكر منتخب مصر خلال مارس المقبل؟
مصطفى شوبير قدم عرضاً رائعاً فى مباراة شباب بلوزداد أمس الأول، الجمعة، بالجزائر في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ولعب الحارس الشاب دوراً محورياً في خروج الأهلي بشباكه نظيفة أمام بطل الجزائر بعدما تصدّى لأكثر من 6 هجمات خطرة للفريق الجزائري ولم يخش الحشد الجماهيري الغفير لفريق شباب بلوزداد.
وبذلك يواصل مصطفى شوبير نجاحه فى إثبات نفسه في الدفاع عن عرين فريق كبير كالأهلي خاصة أنه تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام الوداد المغربي بالقاهرة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف، حيث تصدى وقتها لفرص خطرة كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف لمثله ليحصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي بمساهمة واضحة من الحارس الشاب.
مستوى مصطفى شوبير الجيد مع الأهلي وتزايد فرص مشاركته مع المارد الأحمر الفترة المقبلة باعتباره الأفضل يرفع أسهم انضمامه للمنتخب الوطني الأول في معسكر مارس المقبل الذي سيخوض خلاله المنتخب دورة ودية بمشاركة، حيث بات من المتوقع أن يقوم حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بضم حارس الأهلي الشاب للمنتخب في دورة دبي التي ستُشارك فيها منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا وتقام خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل.
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