Sunday, 18 February 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة ميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا

2/18/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Youm7) حافظ فريق الكرة بالنادى
الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري. ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 لقاءات.

2-
شباب بلوزداد الجزائري: 5 نقاط من 4 لقاءات.

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من 4 لقاءات.

4- ميدياما الغاني: 4 نقاط من 4 لقاءات.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد فى ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي فى 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد فى أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين
الموافق 19 فبراير الجاري باستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.







MENAFN18022024000132011024ID1107866391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث