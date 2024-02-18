ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة ميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا

MENAFN - Youm7) حافظ فريق الكرة بالنادىالأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري. ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 لقاءات.

2-

شباب بلوزداد الجزائري: 5 نقاط من 4 لقاءات.

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من 4 لقاءات.

4- ميدياما الغاني: 4 نقاط من 4 لقاءات.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد فى ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي فى 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد فى أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين

الموافق 19 فبراير الجاري باستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.