ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة ميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) حافظ فريق الكرة بالنادى
الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري. ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
1- الأهلي: 6 نقاط من 4 لقاءات.
2-
شباب بلوزداد الجزائري: 5 نقاط من 4 لقاءات.
3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من 4 لقاءات.
4- ميدياما الغاني: 4 نقاط من 4 لقاءات.
وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد فى ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.
ولأول مرة يتعادل الأهلي فى 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.
وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد فى أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.
وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين
الموافق 19 فبراير الجاري باستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.
MENAFN18022024000132011024ID1107866391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.