سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس غامبيا بالعيد الوطني لبلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس غامبيا بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
2/18/2024 4:28:04 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 2 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. (النهاية) ن و ف
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