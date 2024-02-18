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الذهب يستقر عند مستوى 2014 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الماضي

2/18/2024 4:28:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 2 (كونا) -- استقرت أسعار الذهب لتغلق عند مستوى 2014 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بالتزامن مع تراجع سعر صرف العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك)الكويتية اليوم الأحد إن الذهب استطاع تسجيل مكاسب على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إذ تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى أن التضخم أقوى مما كان متوقعا.
وأضاف التقرير أن المعدل السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة - بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي - تباطأ بنسبة 9ر0 في المئة فقط بنهاية يناير الماضي على الرغم من أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) فتحوا الباب لتخفيف السياسة النقدية.
وأوضح أن هناك تلميحات من البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة على المدى المتوسط مما سيؤثر على اتجاهات سوق الأسهم والسندات ويعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط.
وذكر أن أسعار العقود الآجلة للذهب تحولت إلى الارتفاع عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة الماضي إذ سجل الذهب (تسليم شهر أبريل) ارتفاعا بنسبة 45ر0 ليصل إلى 2024 دولارا للأونصة بينما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية عند عند 2ر104 نقطة.
وبين أن هذا الأسبوع سيشهد إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة إذ يطلع المستثمرون على المحضر لتوقع الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة "مما يؤثر مباشرة على أسعار الذهب في الأسابيع المقبلة".
وأكد أن العامل الجيوسياسي لا يزال حاضرا وداعما لأسعار الذهب كملاذ آمن لاسيما مع استمرار التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتطورات الأوضاع في غزة وجنوب لبنان مما يجعل المستثمرين يتجهون لزيادة الطلب على الذهب.
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 13ر20 دينار (نحو 30ر61 دولار) أما عيار 22 فبلغ 45ر18 دينار (نحو 27ر56 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 676 دينارا (نحو 841 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / ن و ف




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