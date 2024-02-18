سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره غدا حفل تخرج الدفعة الـ31 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة

سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره غدا حفل تخرج الدفعة الـ31 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة
التاريخ
2/18/2024 4:28:03 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 2 (كونا) -- يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة فيشمل برعايته وحضوره حفل تخرج الدفعة الواحدة والثلاثون من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين 9 شعبان 1445 هجرية الموافق 19 فبراير 2024 ميلادية بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. (النهاية) ن و ف
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