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الصحة: دعم منظومة الطوارئ الطبية بصقل مهارات الكوادر الفنية ومواكبة آخر التطورات التكنولوجية

2/18/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 18 – 2 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المشاركة الدكتور عبدالله الفرس حرص الوزارة على دعم منظومة الطوارئ الطبية من خلال صقل مهارات الكوادر الفنية والطبية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الفرس في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية..الواقع الحالي وتطلعات المستقبل) اليوم الأحد نيابة عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن تسلم الوزارة 100 سيارة إسعاف جديدة على مدى العام الحالي مجهزة بأحدث التطورات التكنولوجية العالمية وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الربط الآلي يأتي في سياق هذا الدعم.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بهذا التخصص الحيوي المهم إضافة إلى حرصها من خلال خطتها لتنفيذ أهدافها الواردة في برنامج عمل الحكومة خلال 100 يوم (خطة المئة يوم) على دعم وتطوير خدمات الطوارئ الطبية وتدشين أسطول جديد من سيارات الإسعاف.
وأوضح أن المؤتمر السنوي للطوارئ الطبية يضم 40 ورقة علمية و10 جلسات وثلاث ورش عمل حول خدمات الطوارئ الطبية سواء فيما يخص خدمات الإسعاف الجوي أو البحري وكيفية التعامل مع الكوارث والأزمات أو من خلال الاستعداد أو التتبع واستعراض نماذج للتعامل مع الحوادث الكبرى.
وذكر أن المؤتمر يجسد حرص الوزارة والتزامها الدائم بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية الخاصة بالطوارئ الطبية ومشاركة الخبرات وتبادل الرؤى المستقبلية لتعزيز التعاون العلمي والمهني بين المختصين في هذا المجال منوها بالمحاور الرئيسية للمؤتمر.
وبين أن محاور المؤتمر تحاكي شعاره بالتأكيد على الجودة والاعتماد إدارة الأزمات واستدامة التدريب وجاهزية الاستعداد للكوارث والطوارئ بأنواعها ومواكبة الجديد لناحية التقنية والتجهيزات وسيارات الإسعاف.
وقال الدكتور الفرس إن وزارة الصحة لن تتوانى أو تبخل في دعم كوادر الطوارئ الطبية لتكون مهنتهم جاذبة لافتا إلى دورهم في جسر الإغاثة لأهل غزة ومهمتهم المنتظرة قريبا في متابعة واستقبال جرحى غزة.
من جانبه كشف رئيس المؤتمر مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي عن تدشين 10 مراكز للإسعاف خلال عام 2024 ليصل إجمالي عدد مراكز وعيادات الإسعاف إلى 86 مركزا و200 سيارة إسعاف.
ونوه الشطي بإنجازات إدارة الطوارئ الطبية لعام 2023 مشيرا إلى أن إجمالي عدد البلاغات العاجلة بلغ 126 ألف بلاغ وإجمالي عدد الحالات المنقولة بسيارات الإسعاف بلغ 128 ألفا فيما بلغ معدل الاستجابة 10 دقائق معربا عن تفاؤله بمساهمة سيارات الإسعاف الجديدة في اختزال هذا الوقت.
وقال إن عدد حالات حوادث الطرق المنقولة بسيارات الإسعاف بلغ 8757 حالة وعدد الحالات المنقولة بالإسعاف الجوي بلغ 808 حالات والإخلاء الطبي من وإلى الكويت 91 حالة فيما بلغ عدد تغطية المناسبات المختلفة 6662 تغطية في وقت قفز عدد التمارين الوهمية من 9 في عام 2021 إلى 92 تمرينا أي بما يعادل سبعة أضعاف.
وأفاد بأن المؤتمر له مكانة خاصة لأنه يأتي بعد عشر سنوات من تنظيم آخر مؤتمر للطوارئ الطبية علاوة على أنه يتزامن مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية إلى جانب مواكبته لـ(يوم الإسعاف الكويتي) الذي يصادف 20 فبراير الجاري مؤكدا أهمية استقطاب كوادر مؤهلة وسط التنافس العالمي لتغطية نقص العمالة المؤهلة وفنيي الطوارئ المتقدم. (النهاية)

م ر ف / ن و ف




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