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الصحة: مؤتمر الطب النووي والتصوير الجزيئي 29 الجاري فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التكنولوجيات والابتكارات

2/18/2024 4:27:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 2 (كونا) -- أكد رئيس مجلس أقسام الطب النووي في وزارة الصحة الدكتور عبدالرضا إسماعيل أهمية المؤتمر السنوي للطب النووي والتصوير الجزيئي باعتباره فرصة لتبادل الخبرات والأفكار البحثية ومناقشة آخر التكنولوجيات والابتكارات في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي.
وقال إسماعيل في تصريح صحفي اليوم الأحد بمناسبة عقد المؤتمر المذكور برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في الفترة ما بين 29 فبراير الجاري و2 مارس المقبل تحت عنوان (عصر جديد) إن المؤتمر يتيح الفرصة للتعاون في مجال البحث العلمي وتطبيقاته السريرية.
وأضاف أن المؤتمر سيستقطب أبرز الأكاديميين والباحثين والأطباء المتخصصين في البرامج التدريبية وبإشراف من كلية الطب النووي التابعة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وأوضح أن تخصص الطب النووي أثر بشكل كبير في تشخيص وعلاج الحالات المرضية المختلفة وساهم بشكل إيجابي في تحسين الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرين.
من جانبها قالت نائبة رئيس المؤتمر الدكتورة إيمان العوضي إن المؤتمر سيضم أكثر من 45 محاضرة بمشاركة أكثر من 25 متحدثا بينهم خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند ونخبة من المحاضرين المحليين في مجال الطب النووي.
وأضافت العوضي أن المؤتمر سيتضمن ورشة عمل تركز على تقنيات التصوير المقطعي وأساسيات التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يعد حجر الأساس للاتجاهات المستقبلية في الطب النووي.
وأشارت إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لأطباء التخصص في البرامج التعليمية بالطب النووي حول العالم لتبادل رؤاهم حول البرنامج العلمي لبناء جسور المعرفة بينهم. (النهاية) م ر ف / ن و ف

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