الصحة: مؤتمر الطب النووي والتصوير الجزيئي 29 الجاري فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التكنولوجيات والابتكارات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 2 (كونا) -- أكد رئيس مجلس أقسام الطب النووي في وزارة الصحة الدكتور عبدالرضا إسماعيل أهمية المؤتمر السنوي للطب النووي والتصوير الجزيئي باعتباره فرصة لتبادل الخبرات والأفكار البحثية ومناقشة آخر التكنولوجيات والابتكارات في مجال الطب النووي والتصوير الجزيئي.
وقال إسماعيل في تصريح صحفي اليوم الأحد بمناسبة عقد المؤتمر المذكور برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في الفترة ما بين 29 فبراير الجاري و2 مارس المقبل تحت عنوان (عصر جديد) إن المؤتمر يتيح الفرصة للتعاون في مجال البحث العلمي وتطبيقاته السريرية.
وأضاف أن المؤتمر سيستقطب أبرز الأكاديميين والباحثين والأطباء المتخصصين في البرامج التدريبية وبإشراف من كلية الطب النووي التابعة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وأوضح أن تخصص الطب النووي أثر بشكل كبير في تشخيص وعلاج الحالات المرضية المختلفة وساهم بشكل إيجابي في تحسين الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرين.
من جانبها قالت نائبة رئيس المؤتمر الدكتورة إيمان العوضي إن المؤتمر سيضم أكثر من 45 محاضرة بمشاركة أكثر من 25 متحدثا بينهم خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند ونخبة من المحاضرين المحليين في مجال الطب النووي.
وأضافت العوضي أن المؤتمر سيتضمن ورشة عمل تركز على تقنيات التصوير المقطعي وأساسيات التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يعد حجر الأساس للاتجاهات المستقبلية في الطب النووي.
وأشارت إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لأطباء التخصص في البرامج التعليمية بالطب النووي حول العالم لتبادل رؤاهم حول البرنامج العلمي لبناء جسور المعرفة بينهم. (النهاية) م ر ف / ن و ف
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