(أم الشرائع) .. لقب اكتسبته بيروت لاحتضانها أقدم مدرسة حقوقية في العالم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي

(تقرير) بيروت - 18 - 2 ( كونا) -- (أم الشرائع) .. هو لقب أطلقه المؤرخون على مدينة بيروت اللبنانية لاحتضانها في العهد الروماني أقدم مدرسة للحقوق تستقطب الطلاب وتخرج الكوادر من جميع ولايات وأطراف الإمبراطوارية المترامية.

ولما خصصت بيزنطة (النصف الشرقي من الإمبراطورية) بيروت بعلم الحقوق وتأسيس أقدم مدارس فيها صارت أيضا (مرضعة القوانين) و(مخترعة الحروف) كما وصفها المستشار القانوني الألماني يوهان ستراوخ في كتابه (بيريت.. أقدم كتاب مطبوع عن حاضرة بيروت) سنة 1662 ميلادي.

وشكل تراث هذه المدرسة الحقوقية الأقدم لتاريخ بيروت المعاصر ركيزة أساسية في نشر المعرفة والثقافة العربية ما أدى الى تأسيس كليات قانونية وحقوقية في بيروت ما تزال قائمة إلى يومنا هذا.

وللحديث عن هذا الإرث والتاريخ الإنساني الذي تأصل في بيروت التقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أستاذ الحقوق وعلم الاجتماع في الجامعة اللبنانية الدكتور انطوان مسره الذي قال إن مدرسة بيروت الحقوقية دامت قرابة قرنين قبل الميلاد واستمرت حتى 551 بعده "تحديدا حتى الزلزال المدمر الذي ضرب بيروت وتسبب بحدوث تسونامي كبير وصل تأثيره إلى المدن الساحلية في فينيقيا البيزنطية آنذاك".

وأضاف مسره الذي يرأس أيضا كرسي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في جامعة (القديس يوسف) أن العهد الروماني شهد آنذاك وجود معاهد حقوقية بمدن عدة مثل الإسكندرية وأثينا والقسطنطينية وروما لافتا إلى أن مدرسة بيروت الحقوقية كانت أهمها وأشهرها لذا وصفت مدينة بيروت ب(أم الشرائع).

وأوضح أن مدرسة بيروت الحقوقية اكتسبت أهميتها وشهرتها بسبب ضمها العديد من الأساتذة المسكونيين "وهم الذين كانت فتاويهم القانونية ملزمة في التشريع الإمبراطوري أمثال (نيفالس وزاكاري وغريفوريوس وأرموجانين ومارسيانتر) وغيرهم".

وعن سبب تأسيس المدرسة الحقوقية ذكر أن ذلك جاء بعد اختيار بيروت من قبل الرومان عاصمة لولاية فينيقيا الساحلية الشرقية سعيا نحو حفظ دساتيرها ونظمها الإدارية مشيرا إلى أن القرن الخامس الميلادي يعد "الأكثر ازدهارا" في تاريخ المدرسة.

وعلاوة على ذلك أوضح أن مدرسة بيروت الحقوقية كانت مستودعا لحفظ القوانين والشرائع الصادرة في الدولة وأرشفتها ومقر يلتقي فيه الطلاب من ولايات وإثنيات مختلفة في الإمبراطورية الرومانية إضافة إلى احتوائها على مركز لدراسات القوانين المقارنة.

وفي مجال الخدمة الإمبراطورية قال إن مدرسة بيروت القانونية أخذت على عاتقها تأهيل الكوادر الحقوقية للخدمة في الإمبراطورية أمثال القضاة (غايوس وفابينيان واولبيان) مشيرا إلى أن الاجتهاد الروماني عمق دراسة القوانين "إذ كان يميز بين القانون والحق".

وفي معرض حديثه عن تاريخ المدرسة الحقوقية أفاد مسره بأنها نالت الامتياز التعليمي في عام 438 ميلادي كمعهد قانوني بموازاة معهدي روما والقسطنطينية لافتا الى أنها كانت تتمتع باستقلالية كاملة لتعدد اللغات التي تدرس فيها مثل اللاتينية واليونانية.

ومما يؤكد أهمية المدرسة الحقوقية في بيروت لفت مسره إلى الخطوة الإصلاحية التي أقدم عليها الإمبراطور البيزنطي جوستينيان الأول حين أمر بمراجعة القوانين الرومانية وانتقاء مبادئها وضمها في أربع مجلدات ضخمة بمشاركة أساتذة حقوقيون معظمهم من مدرسة بيروت وصوصلا إلى ما يعرف ب(قانون جوستنيان).

وقال أستاذ الحقوق وعلم الإجتماع إنه عندما حدث زلزال بيروت المدمر في عام 551 ميلادي انتقل قسم كبير من مدرسة بيروت بفعل الضرر الذي لحق بها إلى مدينة صيدا اللبنانية واستمرت هناك إلى الفتح الإسلامي لبلاد الشام عام 635 ميلادي.

وأضاف أن مدينة بيروت استعادت مركزيتها القانونية مرة أخرى في القرن ال12 ميلادي "ولكن هذه المرة من خلال الفقه الإسلامي وفتح باب الاجتهاد الذي برز فيه علماء كثر من المسلمين".

ومضى قائلا "وبعد أن استعادت بيروت موقعها القانوني في العصر الإسلامي كان يتداول بين أوساط الفقهاء والمشرعين في بيروت عبارة معروفة هي (لا يعتد أحد في جهل القانون)" في إشارة إلى أن صياغة التشريعات والقوانين يجب أن تكون واضحة لدى العامة.

وبحسب الدكتور مسره شهد العصر الإسلامي "تميزا" لفقهاء مسلمين لبنانيين لا سيما في عهد خلفاء الدولة الأموية إلى أن ظهر وانتشر بعد ذلك علم القانون في الدولة العباسية في بغداد سنة 1258 ميلادي.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الإمام الأوزاعي اللبناني المولد والمنشأ يعد من أشهر علماء الفقه والقانون اللبناني وعاش بين زمانين مختلفين هما نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية من سنة 707 الى 774 ميلادي.

وذكر أن الأوزاعي كان متأثرا بتراث مدرسة بيروت الحقوقية التاريخية كما يعد من "أبرز الفقهاء المسلمين الذين أدركوا عمق الشريعة الاسلامية ومفهوم التسامح فيها".

وأوضح مسره أن العصر الحديث شهد إحياء للمدرسة من خلال جامعة القديس يوسف في بيروت العائد إنشائها إلى عام 1873.

واليوم يشهد وسط مدينة بيروت بالقرب من سوق السمك القديم على تاريخ أقدم مدرسة حوقيقة في العالم حيث تمت المحافظة على جزء من آثارها وآثار المنطقة المحيطة بها. (النهاية) ف ز / م ج ب