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هيئة (نزاهة) تنظم ورشة عمل عن نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023

2/18/2024 4:27:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 2 (كونا) -- نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ورشة عمل في مقرها اليوم الأحد بالتعاون مع منظمة العدالة العالمية (WJP) دارت حول نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل في كلمته خلال الورشة التي حضرها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الكويت إيما مورلي وممثل منظمة (WJP) الدكتور أليخاندرو بونسي إن (نزاهة) سعت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج (UNDP) إلى إدراج دولة الكويت في مؤشر سيادة القانون.
وأضاف المهمل أن الهدف من إدراج الكويت في المؤشر هو المساهمة في دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه وقياس عوامل المؤشر الجديدة التي لم يسبق قياسها في البلاد إضافة إلى رفع الوعي بأهمية المؤشرات الدولية ودعم الإصلاحات والسياسات على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأوضح أن مؤشر سيادة القانون يعتبر من المصادر الرائدة عالميا للبيانات إذ يتولى مقارنة سيادة القانون ومدى الالتزام به مع قياس مدركاته على المستوى الوطني في وقت بلغ عدد الدول التي يقيسها المؤشر 142 دولة في عام 2023 واحتلت دولة الكويت المركز الـ52 عالميا.
وذكر أن المؤشر يركز على موضوعات "القيود المفروضة على السلطات الحكومية وغياب الفساد والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية والنظام والأمن والإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية والعدالة الجنائية".
من جهتها تناولت مورلي في كلمتها دور مؤشر سيادة القانون في المساهمة بتعزيز سيادة القانون من خلال استطلاعات الرأي والدراسات التي تقيس تجارب الناس.
وأشارت مورلي إلى أنه من خلال هذه الورشة سيتم دعم التدابير الرامية إلى تحسين مكونات المؤشر الذي يهدف للوصول للتنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول للعدالة في المجتمع وبناء مؤسسات فعالة.
(النهاية)

ض د / ح م ش / ح ع ا ب




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