نقل الأسير مروان البرغوثي إلى العزل الانفرادي بسجن الرملة الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 شباط (بترا)- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي نقلت الأسير مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن "ريمونيم" إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة".

وقال في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن نقل البرغوثي يأتي بعد تصريحات الوزير المتطرف بن غفير أخيرا، حول قضية عزله وهي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أن هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن "عوفر" إلى العزل الانفرادي في (أيالون- الرملة) ثم إلى عزل (ريمونيم).

وأوضح أن عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأتي في إطار استهداف كافة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة.

وأشار فارس، إلى أن عمليات النقل المتكررة للبرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحامين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خاصة أن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكد أن استهدافه بإجراءات العزل الانفرادي والتنكيل والاعتداءات لن تنل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير، داعيا المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة للوقوف عند مسؤولياتها والإسراع في العمل على زيارة السجون ووقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

18/02/2024 11:59:26