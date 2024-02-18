نقل الأسير مروان البرغوثي إلى العزل الانفرادي بسجن الرملة الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 شباط (بترا)- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي نقلت الأسير مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن "ريمونيم" إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة".
وقال في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن نقل البرغوثي يأتي بعد تصريحات الوزير المتطرف بن غفير أخيرا، حول قضية عزله وهي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أن هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن "عوفر" إلى العزل الانفرادي في (أيالون- الرملة) ثم إلى عزل (ريمونيم).
وأوضح أن عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأتي في إطار استهداف كافة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة.
وأشار فارس، إلى أن عمليات النقل المتكررة للبرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحامين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خاصة أن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأكد أن استهدافه بإجراءات العزل الانفرادي والتنكيل والاعتداءات لن تنل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير، داعيا المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة للوقوف عند مسؤولياتها والإسراع في العمل على زيارة السجون ووقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
18/02/2024 11:59:26
MENAFN18022024000117011021ID1107866378
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