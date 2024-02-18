عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.
-- (بترا)
م. ف/أ أ/ب ط
18/02/2024 11:37:17
MENAFN18022024000117011021ID1107866377
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