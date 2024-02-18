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الهلال الأحمر: الاحتلال يقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل

2/18/2024 4:27:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18شباط (بترا) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، يتعرض مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر منذ أسابيع لاستهدافات متكررة من الاحتلال أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين من المرضى والنازحين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار مستشفى الأمل في مدينة خانيونس واستهدافه لليوم الـ27 على التوالي، ومنذ أسبوعين تتمركز دبابات الاحتلال أمام مبنى المستشفى.
ويمنع الاحتلال وصول الإمدادات الغدائية والطبية والوقود إلى المستشفى، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وبتوقف العمل داخله، بالتزامن مع تواصل إطلاق النار باتجاهه على مدار الساعة، ما يحد من حركة الطواقم داخل المستشفى ويعرض حياة المرضى والطواقم للخطر الشديد.
ويواصل الاحتلال اعتقال 7 من طواقم الهلال الأحمر اعتقلهم خلال اقتحام مبنى المستشفى لليوم التاسع على التوالي، فيما يتواصل انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم الـ34 على التوالي عن مدينة خانيونس، ما أدى إلى انقطاع التواصل بين طواقم الجمعية المختلفة.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28858، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 68677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
18/02/2024 11:33:30

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