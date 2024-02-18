الهلال الأحمر: الاحتلال يقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18شباط (بترا) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، يتعرض مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر منذ أسابيع لاستهدافات متكررة من الاحتلال أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين من المرضى والنازحين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار مستشفى الأمل في مدينة خانيونس واستهدافه لليوم الـ27 على التوالي، ومنذ أسبوعين تتمركز دبابات الاحتلال أمام مبنى المستشفى.
ويمنع الاحتلال وصول الإمدادات الغدائية والطبية والوقود إلى المستشفى، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وبتوقف العمل داخله، بالتزامن مع تواصل إطلاق النار باتجاهه على مدار الساعة، ما يحد من حركة الطواقم داخل المستشفى ويعرض حياة المرضى والطواقم للخطر الشديد.
ويواصل الاحتلال اعتقال 7 من طواقم الهلال الأحمر اعتقلهم خلال اقتحام مبنى المستشفى لليوم التاسع على التوالي، فيما يتواصل انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم الـ34 على التوالي عن مدينة خانيونس، ما أدى إلى انقطاع التواصل بين طواقم الجمعية المختلفة.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28858، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 68677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
18/02/2024 11:33:30
MENAFN18022024000117011021ID1107866376
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