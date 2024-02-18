عمان لحوارات المستقبل: جهود الملك اسهمت في تغيير موقف المجتمع الدولي ازاء العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط(بترا)-أشادت جماعة عمان لحوارات المستقبل، بجهود جلاله الملك عبد الله الثاني في خدمة القضايا العربية عمومًا وقضية فلسطين على وجه الخصوص.

وقالت الجماعة في بيان اليوم الأحد، مازال جلالة الملك عبد الله الثاني منذ سنوات هو القائد العربي الوحيد الذي يحمل قضية فلسطين، على كاهله مدافعًا عنها في المحافل الدولية، مطالبًا بحقوق أبنائها.

وأضاف البيان، لقد جاءت جولة جلالته أخيرا التي انتهت أمس وشملت الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى اللقاءات الثنائية التي اجراها جلالته مع عدد من قادة العالم المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن في سياق جهود جلالته للدفاع عن حقوق أبناء فلسطين في الحصول على حقوقهم التاريخية، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وزادت "لقد استمع العالم من جلالته خلال الأيام القليلة الماضية للكثير من الحقائق عما يجري في قطاع غزة، وتداعيات استمراره على الأمن والسلم الدوليين، ما اسهم في تغيير مواقف الكثير من الدول والمنظمات الدولية باتجاه وقف العدوان على قطاع غزة، بفضل حجم الحقائق التي قدمها جلالته حول ما يجري في قطاع غزة وفي عموم أرض فلسطين، ما زاد من حجم التضامن مع الحقوق الفلسطينية، بفضل قدرة جلالته على الإقناع، إضافة إلى المصداقية التي يتمتع بها جلالته لدى زعماء العالم وقادته، ما انعكس في متابعة واهتمام وسائل الإعلام العالمي بجولة جلالته وأحاديثه وتصريحاته.

وقالت الجماعة في بيانها، منذ أن اندلع العدوان واصل جلالته بذل مساع حثيثة لدعوة المجتمع الدولي للتحرك الجاد لوقف الحرب على غزه ووقف جرائم الحرب هناك والحيلولة دون تفاقم الصراع لتجنيب المنطقة والإقليم ويلات انفجار الذي يهدد بمزيد من دوامات العنف التي لن يسلم أحد منها.

ولفتت إلى أن جلالته حذر من خطر وقف التمويل والدعم لوكالة الأونروا الذي سيحول دون تمكينها من القيام بدورها الإنساني والإغاثي في غزة في تخفيف ويلات الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتحذير جلالته من مغبة الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وتابعت الجماعة "كما شدد جلالته على رفض الأردن لمحاولات التهجير القسري الداخلي والخارجي وما سينجم عنه من كوارث بشريه ستدفع ثمنها أجيال قادمة.

--(بترا)

ص خ /اص/ ف ج

18/02/2024 11:29:36