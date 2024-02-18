الضمان: 20298 مشتركاً اختيارياً العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال العام الماضي بلغ 20298 مشتركاً، ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعالين إلى 92592 مشتركاً حتى نهاية العام الماضي.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأحد، المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار>

وأشارت إلى ان الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.

وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن 55 عاما بالنسبة للأنثى و60 عاما بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، وكذلك متاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ 60 عاما للذكر أو 55 للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم عنها.

ووجهت المؤسسة دعوتها للتواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (تشات بوت) على موقعها الإلكتروني (

)، أو عبر بريدها الرسمي (

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)، أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080).

--(بترا)

ع ف /اص/ب ط

18/02/2024 11:26:44