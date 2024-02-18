الصحة العالمية: خروج مستشفى ناصر الطبي عن الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18شباط (بترا)- أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأحد، خروج مستشفى ناصر الطبي بخانيونس في قطاع غزة عن الخدمة، بعد حصار دام أسبوعا، أعقبته غارات مستمرة.

وأضاف غيبريسوس عبر الموقع الرسمي للمنظمة،" أن نحو 200 مريض موجودون بمجمع ناصر، 20 منهم يحتاجون للنقل إلى مستشفيات أخرى، مشيرا الى أن قوات الاحتلال منعت فريق الصحة العالمية الطبي من تقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس على التوالي ، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ / ا ص /س س

18/02/2024 11:05:17