الصحة العالمية: خروج مستشفى ناصر الطبي عن الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18شباط (بترا)- أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأحد، خروج مستشفى ناصر الطبي بخانيونس في قطاع غزة عن الخدمة، بعد حصار دام أسبوعا، أعقبته غارات مستمرة.
وأضاف غيبريسوس عبر الموقع الرسمي للمنظمة،" أن نحو 200 مريض موجودون بمجمع ناصر، 20 منهم يحتاجون للنقل إلى مستشفيات أخرى، مشيرا الى أن قوات الاحتلال منعت فريق الصحة العالمية الطبي من تقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس على التوالي ، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
18/02/2024 11:05:17
MENAFN18022024000117011021ID1107866373
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