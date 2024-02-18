تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي مع تونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا) - بحث النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، مع نائب السفيرة التونسية لدى المملكة، محمد علي بنحبيب، آليات تعزيز التعاون بالمجال السياحي البيني بين البلدين الشقيقين.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، أكد حمدان ضرورة تعزيز التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة الترويج السياحي المشترك للمملكة وتونس من خلال شركات البلدين المتخصصة.
وشدد على ضرورة أن يعمل البلدان بمؤسسية منهجية واضحة ومتابعة وتقييم نتائج الزيارات المتبادلة وتفعيل مذكرات التعاون واستغلال الفرص المتاحة الزاخرة بالقطاع السياحي في الأردن وتونس والعمل على فرص التحسين.
ولفت إلى أهمية وجود شركات طيران متعددة لنقل السياح بين البلدين حيث سيسهم ذلك بزيادة تنافسية هذه الشركات ما يؤدي إلى خفض أسعار التذاكر، إلى جانب عقد لقاءات مع شركات الطيران لحثهم على تسيير رحلات منخفضة التكاليف بين البلدين.
وأشار حمدان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى وجود ترتيبات لتنظيم زيارة لوفد من وكلاء السياحة والسفر الأردنيين، عقب شهر رمضان الفضيل، إلى تونس لتعريفهم بالإمكانيات والمواقع السياحية في المملكة.
وناقش اللقاء الذي حضره رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة العلاقات السياحية التي تربط الأردن وتونس، وأهمية التعاون والتبادل السياحي بين البلدين الشقيقين.
بدوره أشاد بنحبيب بالعلاقات الثنائية المميزة بين الأردن وتونس، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.
وقال بنحبيب إن السفارة التونسية في الأردن تُولي أهمية كبيرة لقطاع السياحة، وتعمل جاهدة على تعزيز التبادل السياحي بين الأردن وتونس، من خلال استقطاب مزيد من الزوار والسياح بالاتجاهين.
من جهته، أكد هلسة ضرورة ترتيب برنامج تسويقي متكامل للسياح بالاتجاهين، وتحديد الفئات المستهدفة من هذه الرحلات السياحية، لافتا الى اهمية ايجاد السبل الكفيلة بتسيير رحلات جوية بين البلدين منخفضة التكاليف.
-- (بترا)
س ص/ب ط
18/02/2024 11:02:23
MENAFN18022024000117011021ID1107866372
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