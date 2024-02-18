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تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي مع تونس

2/18/2024 4:27:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا) - بحث النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، مع نائب السفيرة التونسية لدى المملكة، محمد علي بنحبيب، آليات تعزيز التعاون بالمجال السياحي البيني بين البلدين الشقيقين.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، أكد حمدان ضرورة تعزيز التعاون السياحي وتسهيل تدفق السياح بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة الترويج السياحي المشترك للمملكة وتونس من خلال شركات البلدين المتخصصة.
وشدد على ضرورة أن يعمل البلدان بمؤسسية منهجية واضحة ومتابعة وتقييم نتائج الزيارات المتبادلة وتفعيل مذكرات التعاون واستغلال الفرص المتاحة الزاخرة بالقطاع السياحي في الأردن وتونس والعمل على فرص التحسين.
ولفت إلى أهمية وجود شركات طيران متعددة لنقل السياح بين البلدين حيث سيسهم ذلك بزيادة تنافسية هذه الشركات ما يؤدي إلى خفض أسعار التذاكر، إلى جانب عقد لقاءات مع شركات الطيران لحثهم على تسيير رحلات منخفضة التكاليف بين البلدين.
وأشار حمدان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى وجود ترتيبات لتنظيم زيارة لوفد من وكلاء السياحة والسفر الأردنيين، عقب شهر رمضان الفضيل، إلى تونس لتعريفهم بالإمكانيات والمواقع السياحية في المملكة.
وناقش اللقاء الذي حضره رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة العلاقات السياحية التي تربط الأردن وتونس، وأهمية التعاون والتبادل السياحي بين البلدين الشقيقين.
بدوره أشاد بنحبيب بالعلاقات الثنائية المميزة بين الأردن وتونس، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.
وقال بنحبيب إن السفارة التونسية في الأردن تُولي أهمية كبيرة لقطاع السياحة، وتعمل جاهدة على تعزيز التبادل السياحي بين الأردن وتونس، من خلال استقطاب مزيد من الزوار والسياح بالاتجاهين.
من جهته، أكد هلسة ضرورة ترتيب برنامج تسويقي متكامل للسياح بالاتجاهين، وتحديد الفئات المستهدفة من هذه الرحلات السياحية، لافتا الى اهمية ايجاد السبل الكفيلة بتسيير رحلات جوية بين البلدين منخفضة التكاليف.
-- (بترا)
س ص/ب ط
18/02/2024 11:02:23

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