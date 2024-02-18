الروابدة: شرعية دولتنا تاريخية والأحزاب ضمانة الديموقراطية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط (بترا) - عقد الحزب الوطني الإسلامي، أمس السبت، ندوة حوارية سياسية بعنوان "عناصر قوة الدولة الأردنية والتحديات التي تواجهها"، استضاف فيها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.

جاء ذلك ضمن برنامج الحزب في نشر الوعي السياسي وبحث القضايا التي تهم المواطن، ودراسة المشاكل التي يعاني منها المجتمع والدولة الأردنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين الروابدة، أن أبرز عناصر قوة الدولة الأردنية هي القيادة الهاشمية التي يتصل نسبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطاها الشرعية الدينية والتاريخية وقد أثبتت هذه القيادة حرصها على مصالح الأمة عموما ومصالح الأردن خصوصا.

وأكد أن الوسطية والاعتدال الذي امتازت به القيادة والدولة الأردنية كانت من نقاط قوتها وفوتت الفرص على الكثيرين ممن يحاولون العبث بأمن الوطن، بالإضافة إلى أن الأردن ضرب مثالا عاليا في التسامح مع المخالفين والذين خرجوا على الدولة وحاولوا الإساءة إليها.

وقال إن ارتباط الأردن بالقضية الفلسطينية وما قدمه من أجلها يعد أحد أبرز نقاط قوته وما من دولة قدمت لفلسطين ما قدم الأردن، وهذا يؤكد التزامه العروبي والوطني.

ودعا إلى الحرص على هذا الموقف الثابت وعلى هذه العلاقة، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

كما بين الروابدة، أن الأمل معقود على التجربة الحزبية الحالية كي تؤدي دورها في تفعيل الديموقراطية في الأردن، والتي تعتبر الضمانة لاستقرار الدولة وقوتها.

بدوره، أكد الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى العماوي، استمرار دور الحزب في الحياة السياسية واستعداده للمرحلة المقبلة.

وفي ختام الندوة التي أدراها رئيس الدائرة السياسية في الحزب الدكتور هايل داود، أجاب الروابدة، على أسئلة الحضور ومداخلاتهم.

-- (بترا)

ع ح/أ م/ب ط

18/02/2024 10:41:57