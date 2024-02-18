وزير الخارجية الأميركي يؤكد الشراكة القائمة مع الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 شباط(بترا)- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشراكة القائمة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

وقال في بيان صحافي وزعته وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية "في 18 شباط عام 1949، قدَّم ويلز ستربلا، أوراق اعتماده كأول قائم مؤقت بأعمال السفارة الأميركية في الأردن، ومنذ ذلك الحين أصبحنا بلدين شريكين وحليفين وصديقين مقربين".

وأضاف أن علاقتنا كانت بمثابة شهادة على رؤية مشتركة للسلام والأمن والازدهار للمنطقة بأكملها.

واضاف"على مدى أكثر من 7 عقود من الشراكة، امتدت علاقتنا لتشمل تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم الفرص للنساء والشباب وضمان الوصول المستدام إلى المياه الصالحة للشرب، ودعم العلاقات التجارية، لقد كان تعزيز تعاوننا الأمني والحفاظ على الاستقرار الإقليمي واستدامة الجهود الإنسانية، بمثابة حجر الزاوية لعلاقتنا الثنائية، وقد ازدهرت شراكتنا على مدى الـ75 عاما الماضية، بفضل الروابط المتينة بين شعبي بلدينا وقادتنا على حدٍ سواء.

وأكد أن هذا الأساس القوي سيمكننا من تعزيز قوة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن في المستقبل.

وقال "نحن ملتزمون بدعم الأردن في سعيه لتحقيق مزيد من الازدهار والاستقرار في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ونتطلع إلى تعميق علاقاتنا الأمنية والاقتصادية والثقافية والتاريخية ".

--(بترا)

ص خ/أ م / س س

18/02/2024 09:49:03