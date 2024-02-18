وزير الخارجية الأميركي يؤكد الشراكة القائمة مع الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط(بترا)- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشراكة القائمة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.
وقال في بيان صحافي وزعته وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية "في 18 شباط عام 1949، قدَّم ويلز ستربلا، أوراق اعتماده كأول قائم مؤقت بأعمال السفارة الأميركية في الأردن، ومنذ ذلك الحين أصبحنا بلدين شريكين وحليفين وصديقين مقربين".
وأضاف أن علاقتنا كانت بمثابة شهادة على رؤية مشتركة للسلام والأمن والازدهار للمنطقة بأكملها.
واضاف"على مدى أكثر من 7 عقود من الشراكة، امتدت علاقتنا لتشمل تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم الفرص للنساء والشباب وضمان الوصول المستدام إلى المياه الصالحة للشرب، ودعم العلاقات التجارية، لقد كان تعزيز تعاوننا الأمني والحفاظ على الاستقرار الإقليمي واستدامة الجهود الإنسانية، بمثابة حجر الزاوية لعلاقتنا الثنائية، وقد ازدهرت شراكتنا على مدى الـ75 عاما الماضية، بفضل الروابط المتينة بين شعبي بلدينا وقادتنا على حدٍ سواء.
وأكد أن هذا الأساس القوي سيمكننا من تعزيز قوة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن في المستقبل.
وقال "نحن ملتزمون بدعم الأردن في سعيه لتحقيق مزيد من الازدهار والاستقرار في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ونتطلع إلى تعميق علاقاتنا الأمنية والاقتصادية والثقافية والتاريخية ".
--(بترا)
ص خ/أ م / س س
18/02/2024 09:49:03
MENAFN18022024000117011021ID1107866370
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