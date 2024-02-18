إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ لوفتهانزا الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 شباط (بترا) - أعلنت شركة لوفتهانزا "أكبر شركة في العالم لخدمة تموين الطيران" الليلة الماضية، أن إضراب طياري شركة "ديسكفر إيرلاينز" التابعة لها، والذي بدأ منتصف ليل الجمعة، أدى إلى إلغاء سبع رحلات من أصل 16 رحلة مغادرة من مطار فرانكفورت الدولي الذي يُعتبر ثاني أكبر مطار في أوروبا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ذكرت شركة الطيران في بيان الليلة الماضية، إنها تخطط لاستيعاب الركاب بطائرات من شركات لوفتهانزا الأخرى أو إعادة حجز للمسافرين المتضررين.
وقالت ديسكفر إنها ألغت بالفعل ست رحلات مغادرة من فرانكفورت اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يستمر الإضراب الذي تنظمه نقابة الطيارين الألمان فيرينجونج كوكبيت لمدة ثلاثة أيام مع استئناف السفر المنتظم بعد غد الثلاثاء.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
18/02/2024 09:44:41
MENAFN18022024000117011021ID1107866369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.