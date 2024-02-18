شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 شباط (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضا زراعية شمال رفح جنوبا.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
واستشهد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع، كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة العشرات، بالإضافة لاستهدف الاحتلال منزلا لعائلة حمد بالزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
وأطلقت زوارق إسرائيلية النار نحو ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة.
وأوضحت مصادر طبية، أن 66 شهيدا ارتقوا منذ صباح أمس السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 فلسطينيا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ س س
18/02/2024 09:34:07
MENAFN18022024000117011021ID1107866368
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