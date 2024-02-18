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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

2/18/2024 4:27:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18 شباط (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضا زراعية شمال رفح جنوبا.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
واستشهد 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع، كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة العشرات، بالإضافة لاستهدف الاحتلال منزلا لعائلة حمد بالزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
وأطلقت زوارق إسرائيلية النار نحو ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة.
وأوضحت مصادر طبية، أن 66 شهيدا ارتقوا منذ صباح أمس السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 فلسطينيا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ س س
18/02/2024 09:34:07

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