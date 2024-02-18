مشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف الحرب لأسباب إنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 شباط (بترا) - دعت الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، الدول الاعضاء بالمجلس إلى التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، الا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الاعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.

وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح "يطالب المجلس" في القرارات الصادرة ضد اسرائيل حتى يتم تحويلها الى "يدعو المجلس" تفاديا للفيتو.

ويؤكد مشروع القرار، الذي اطلع مراسل (بترا) في نيويورك على نسخة متداولة منه بالانجليزية، على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهكاكات فورا".

ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الاخيرة من مشروع القرار الى أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".

كما يدعو المشروع الى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.

ويطالب المشروع ايضا باطلاق سراح المحتجزين "الاسرى حسب نص المشروع" دون شرط او قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني اليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية.

ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: اسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على "أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

ولا يشير المشروع الى القدس كون القرارات الدولية المعنية تنص على ان القدس ارض محتلة.

-- (بترا)

م د/ب ط

18/02/2024 08:16:01