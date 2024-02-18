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Oppenheimer.. كيف أعادت السينما أبو القنبلة الذرية للحياة من جديد فى ذكراه

2/18/2024 4:27:16 AM
(MENAFN- Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل العالم الشهير أوبنهايمر الذى اشتهر بلقب أبو القنبلة الذرية، والتي عرفت السينما العالمية العالم به من جديد خلال العام الماضى 2023 مع فيلم حمل نفس الإسم من إخراج المخرج المميز كريستوفر نولان.


كيليان مورفى واوبنهايمر

وقد ركز فيلم Oppenheimer على أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

ونال العمل إشادات كبيرة خلال فترة عرضه العام الماضى 2023، وإشادات كبيرة بدور كيليان مورفى الذى تقمص دور والد القنبلة الذرية بأفضل شكل ممكن.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، وجسد شخصية اوبنهايمر النجم العالمى كيليان مورفى كما شارك فيه النجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو، واقتربت
إيراداته من المليار دولار حول العالم.










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