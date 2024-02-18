صبرى عبد المنعم صاحب مصنع فى مسلسل بيت الرفاعى

يجسد الفنان صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل.

ويواصل فريق عمل مسلسل بيت الرفاعى تصوير مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو العمل الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويشاركه عدد كبير من النجوم والنجمات مثلما يظهر خلال الصور الذى ننشرها من كواليس العمل.مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.وكان الفنان صبري عبد المنعم قد شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسلي "سره الباتع" و"بابا المجال" .يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



