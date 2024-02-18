أعمال جمعت روجينا ورؤوف عبد العزيز كللت بالنجاح قبل سر إلهى

MENAFN - Youm7) أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان الكريم، والذى يشهد انطلاق الماراثون الدرامي في شهر رمضان الكريم بعرض عدد كبير من المسلسلات المتنوعة ما بين الاجتماعى والتاريخي والكوميدى والشعبى، وتخوض النجمة روجينا شهر رمضان بمسلسل سر إلهى ، المكون من 15 حلقة والذى سيعرض على شاشات المتحدة.

وهناك عدد من النجوم يكررون التعاون بينهم في عدة أعمال، ويرجع ذلك للكيميا التي تخلق بينهم في أعمالهم، خاصة إن كللت هذه الأعمال بالنجاح فيصبح كل شخص فيهما هو وش السعد والخير على بعضهما، وهو ما نراه مع روجينا وتعاونها مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

كان بداية التعاون بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل "انحراف" عام 2022، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد أن قدم الثنائي وجبة دسمة من الاثارة والغموض، وشارك في البطولة بجوار روجينا، كل من، لوسي، سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب.

أما التعاون الثانى الذى جمع بين روجينا ورؤوف عبد العزيز كان العام الماضي بمسلسل "ستهم" والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه العام الماضي، وشارك في البطلوة بجوار روجينا كل من، جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت،

بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن.

ليستقر الثنائى روجينا ورؤوف عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2024 بمسلسل جديد بعنوان "سر إلهى" وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.