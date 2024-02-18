ليال مصرية سعودية.. منير وشيرين وماجد المهندس نجوم أولى الحفلات بالأوبرا

MENAFN - Youm7) تستضيف دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كلاً من محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، كما ستم إذاعة الحفل على الهواء مباشرةمن خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة ".وتابعت خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"في إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك ببرتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من من الانشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة في مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والبالية إلى جانب عروض مسرحية سواءمسرح عالمي أو مصري معاصر.محمد مير

شيرين عبد الوهابماجد المهندس



