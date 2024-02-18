ليال مصرية سعودية.. منير وشيرين وماجد المهندس نجوم أولى الحفلات بالأوبرا

(MENAFN
- Youm7) تستضيف دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كلاً من محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، كما ستم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة
من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.
وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة ".
وتابعت خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"في إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك ببرتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من من الانشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة في مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والبالية إلى جانب عروض مسرحية سواء
مسرح عالمي أو مصري معاصر.
محمد مير
شيرين عبد الوهاب
ماجد المهندس
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