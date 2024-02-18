رئيس الأوبرا يكشف تفاصيل حفل محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس

(MENAFN
- Youm7) كشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل الحفل الذى يجمع الكينج محمد منير وماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب فى أولى الليالى المصرية السعودية بدار الأوبرا اليوم، الأحد، وقال داغر لـ"اليوم السابع"، إن الحفل بداية تعاون وزارة الثقافة المصرية مع هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار ترك آل شيخ.
وأعرب داغر عن سعادته بهذا التعاون الذى يثمر مزيداً من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التبادل الثقافي والتعاون بين مصر والسعودية قائم منذ زمن طويل، ويتم العمل حالياً على رفع مستوى هذا التعاون مع الهيئة العامة للترفيه.
الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة
من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.
وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، "فى إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك بروتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.
شيرين عبد الوهاب
ماجد المهندس
محمد منير
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