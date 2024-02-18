Sunday, 18 February 2024 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الأوبرا يكشف تفاصيل حفل محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس

2/18/2024 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل الحفل الذى يجمع الكينج محمد منير وماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب فى أولى الليالى المصرية السعودية بدار الأوبرا اليوم، الأحد، وقال داغر لـ"اليوم السابع"، إن الحفل بداية تعاون وزارة الثقافة المصرية مع هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار ترك آل شيخ.



وأعرب داغر عن سعادته بهذا التعاون الذى يثمر مزيداً من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التبادل الثقافي والتعاون بين مصر والسعودية قائم منذ زمن طويل، ويتم العمل حالياً على رفع مستوى هذا التعاون مع الهيئة العامة للترفيه.



الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة
من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.




وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، "فى إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك بروتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.





شيرين عبد الوهاب



ماجد المهندس



محمد منير
















MENAFN18022024000132011024ID1107866361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث