طريقة عمل دبابيس الفراخ بالزيتون.. أكلة لذيذة هيحبها أطفالك

MENAFN - Youm7) يُعتبر الدجاج من أكثر أنواع اللحوم شيوعًا وتوافرًا في مختلف المطابخ حول العالم، ومن بين الأشكال المميزة لتحضير وجبات الدجاج، تأتي الدبابيس بمكانة خاصة، يعد تحضير دبابيس الدجاج خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة، والأطباق الرئيسية المميزة، أو حتى الوجبات السريعة، وفي السطور التالية نقدم طريقة بسيطة ومفيدة لتحضير دبابيس الدجاج بالزيتون وفقًا لما ذكره موقع goodhousekeeping

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

8 قطع دبابيس دجاج

2 بصل، مقطع إلى شرائح رفيعة

2 جزر مفروم ناعمًا

2 طماطم مقطعة

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

1 ملعقة كبيرة من الريحان المجفف أو الأعشاب المختلطة

100 جرام زيتون أسود منزوع النوى

طريقة التحضير

- سخني الزيت في طبق أو مقلاة كبيرة أضف الدجاج وشوحيه.

- اخفضي الحرارة قليلاً وأضيفي البصل والجزر.

- اطهيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج (أضيفي القليل من الماء إذا كان الطبق/المقلاة يبدو جافًا جدًا).

- أضيفي قطع الطماطم ومعجون الطماطم والأعشاب المجففة والزيتون وبعض التوابل. أعيدي الدجاج إلى المقلاة واتركيه حتى يغلي.

- يغطى ويطهى على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الدجاج. تحقق من التوابل

تقدم مع المكرونة البيضاء أو مع طبق الأرز الأبيض.