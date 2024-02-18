طريقة عمل دبابيس الفراخ بالزيتون.. أكلة لذيذة هيحبها أطفالك

(MENAFN
- Youm7) يُعتبر الدجاج من أكثر أنواع اللحوم شيوعًا وتوافرًا في مختلف المطابخ حول العالم، ومن بين الأشكال المميزة لتحضير وجبات الدجاج، تأتي الدبابيس بمكانة خاصة، يعد تحضير دبابيس الدجاج خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة، والأطباق الرئيسية المميزة، أو حتى الوجبات السريعة، وفي السطور التالية نقدم طريقة بسيطة ومفيدة لتحضير دبابيس الدجاج بالزيتون وفقًا لما ذكره موقع goodhousekeeping
المكونات
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
8 قطع دبابيس دجاج
2 بصل، مقطع إلى شرائح رفيعة
2 جزر مفروم ناعمًا
2 طماطم مقطعة
2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
1 ملعقة كبيرة من الريحان المجفف أو الأعشاب المختلطة
100 جرام زيتون أسود منزوع النوى
طريقة التحضير
- سخني الزيت في طبق أو مقلاة كبيرة أضف الدجاج وشوحيه.
- اخفضي الحرارة قليلاً وأضيفي البصل والجزر.
- اطهيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج (أضيفي القليل من الماء إذا كان الطبق/المقلاة يبدو جافًا جدًا).
- أضيفي قطع الطماطم ومعجون الطماطم والأعشاب المجففة والزيتون وبعض التوابل. أعيدي الدجاج إلى المقلاة واتركيه حتى يغلي.
- يغطى ويطهى على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الدجاج. تحقق من التوابل
تقدم مع المكرونة البيضاء أو مع طبق الأرز الأبيض.
MENAFN18022024000132011024ID1107866360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.