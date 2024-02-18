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إسراء تغلبت على المرض وبرعت فى صناعة الكردان: تراث وفن وثقافة

2/18/2024 4:27:12 AM
(MENAFN- Youm7) عالم الحلي والإكسسوارات مليء بالكثير من التفاصيل والحكايات، وبعضها قد يحمل في أحجاره والتشكيل الذي صمم به حكاية ما، والكثير من قصص الحضارات وثقت عن طريق الحلي التي كانت ترتديها النساء في تلك العصور القديمة، الأمر الذي جعل إسراء النون صاحبة الـ30 عامًا تستغل هوايتها في تصميم الحلي والإكسسوارات في صنع "كردان" بأشكال مختلفة يحمل في تفاصيله الفن الفرعوني والإسلامي والحديث أيضًا، بعد تغلبها على المرض وعدم وجود أطفال. الإبداع من أجل التعافي
قالت إسراء ابنة محافظة أسيوط وهي خريجة كلية التجارة في حديثها لـ "اليوم السابع" أن مرورها بأزمة صحية كانت البداية لانطلاق موهبتها، حيث قالت: "هوايتي من زمان تصميم الإكسسوارات، ولما تزوجت أصبت بكذا جلطة في المخ والدكتور قال أول ما تفوق شوفوا أكتر حاجة بتحبها وخلوها تعملها ومن هنا رجعت لشغفي القديم في تصميم الإكسسوارات".

إكسسوارات
كانت من ضمن خطوات التعافي من المرض والوقوف في قدميها من جديد هو وضع خطة لممارسة هوايتها، فلم تجد سوى تصميم الحلي الذي تخرج فيه فنها وتحديداً تصميم الكردان، الذي تعتبر تراث وفن وثقافة، وأن من ترتديه كأنها ارتدت قطعة فنية مثل الجدات قديمًا.

احجار كريمة
أما عن فكرة الكردان قالت إن الفكرة جاءت عندما زارت خان الخليلي، ووجدت هناك الكثير من الحلي ولكن الكردان كان يتواجد بشكل واحد ونمطي، فقامت بشراء الخامات من محافظة أسيوط، وبعد نشر تصميماتها شاركت في عدة معارض مثل معرض أسوان ومعرض القاهرة الدولي، لم يكن المرض فقط دافعاً لاستمرار إسراء في صناعة الحلي والإكسسوارات ولكن عدم رزقها بطفلاً يؤنس وحدتها ودعم زوجها الذي وصفته بالسند الحقيقي والرُكن الأمن كان كفيلاً في نمو فنانة تبحث دائماً عن كل جديد ومختلف.



الكردان

تصميم الاكسسوارات

تصميم الحلي_1

حجر الكوراتز

شكل الكردان

كردان

لولي








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