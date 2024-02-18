يشبه حفلات العصور القديمة.. حفل زفاف فى الصين تكلف 30 مليون دولار صور

(MENAFN
- Youm7) أثار حفل زفاف فخم فى الصين بتكلفة 210 ملايين يوان، ما يعادل 30 مليون دولار أمريكى، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعى فى الصين، جلبت معها ردة فعل تحمل مزيجا من الحسد والإعجاب، حيث أُقيم حفل زفاف عائلة يى فى بوتيان، مقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، فى بداية شهر فبراير الجارى، وفقًا لموقع الأخبار toutiao.
أثناء الحفل
أقيم الاحتفال الباذخ فى قاعة الرقص فى المنزل الرخامى الفخم لعائلة العريس، ومن السقف يتدلى زوج من التنانين الخشبية وطائر الفينيق، فى حين تزين الجسور والأجنحة الصغيرة على الطراز الصينى التقليدى، إلى جانب الفوانيس الحمراء، مسكن الزفاف، بحسب ما ذكر موقع scmp.
ويتم اصطحاب العروس إلى المكان المزين بشكل فاخر تحت مظلة حمراء ميمونة، حتى إن العائلة قامت بتجفيف بركة الأسماك الضخمة الخاصة بها قبل عام حتى يمكن استخدامها كموقع لإقامة مسرح لحفل الزفاف الكبير، وفقًا للتقارير.
العروس
وتظهر الصور المنتشرة على الإنترنت العروس وهى ترتدى قلادة مزينة بحوالى 100 سوار ذهبى ثقيل للغاية لدرجة أنها منحنية إلى الأمام قليلاً، ومن الواضح أنها مثقلة، وقام منظم الزفاف بترتيب 50 مرشدة ترتدى ملابس حمراء بشكل لافت وفرق رقص لأداء رقصات قديمة.
ثراء العروس
وتم تقديم أغلى الأطعمة للضيوف فى العيد مثل سرطان البحر وجراد البحر وحساء زعانف القرش وأعشاش الطيور الصالحة للأكل وأذن البحر الأسترالية، كذلك تم تخصيص زجاجة من المشروب الكحولى الصينى الفاخر
Kweichow Moutai، لكل طاولة، بقيمة 1.5 مليون يوان مايعادل 210 ألف دولار أمريكى.
وقال أحد المدعوين - الذى شارك مقطع فيديو من حفل الزفاف على منصة "Douyin" - "أشعر وكأننى سافرت عبر الزمن لحضور حفل زفاف عائلة نبيلة ثرية فى عصر قديم".
ويعتقد أن العريس هو نجل يى جو تشون، رئيس شركة لاو فنغ شيانغ الرائدة فى مجال بيع المجوهرات الذهبية بالتجزئة فى الصين، ويقال إن يانغ هى ابنة مدير يعمل فى العلامة التجارية فى مقاطعة شمالية، فيما لم تنكر الشركة هذه التكهنات.
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