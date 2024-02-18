يشبه حفلات العصور القديمة.. حفل زفاف فى الصين تكلف 30 مليون دولار صور

MENAFN - Youm7) أثار حفل زفاف فخم فى الصين بتكلفة 210 ملايين يوان، ما يعادل 30 مليون دولار أمريكى، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعى فى الصين، جلبت معها ردة فعل تحمل مزيجا من الحسد والإعجاب، حيث أُقيم حفل زفاف عائلة يى فى بوتيان، مقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، فى بداية شهر فبراير الجارى، وفقًا لموقع الأخبار toutiao.

أثناء الحفل

أقيم الاحتفال الباذخ فى قاعة الرقص فى المنزل الرخامى الفخم لعائلة العريس، ومن السقف يتدلى زوج من التنانين الخشبية وطائر الفينيق، فى حين تزين الجسور والأجنحة الصغيرة على الطراز الصينى التقليدى، إلى جانب الفوانيس الحمراء، مسكن الزفاف، بحسب ما ذكر موقع scmp.

ويتم اصطحاب العروس إلى المكان المزين بشكل فاخر تحت مظلة حمراء ميمونة، حتى إن العائلة قامت بتجفيف بركة الأسماك الضخمة الخاصة بها قبل عام حتى يمكن استخدامها كموقع لإقامة مسرح لحفل الزفاف الكبير، وفقًا للتقارير.

العروس

وتظهر الصور المنتشرة على الإنترنت العروس وهى ترتدى قلادة مزينة بحوالى 100 سوار ذهبى ثقيل للغاية لدرجة أنها منحنية إلى الأمام قليلاً، ومن الواضح أنها مثقلة، وقام منظم الزفاف بترتيب 50 مرشدة ترتدى ملابس حمراء بشكل لافت وفرق رقص لأداء رقصات قديمة.

ثراء العروس

وتم تقديم أغلى الأطعمة للضيوف فى العيد مثل سرطان البحر وجراد البحر وحساء زعانف القرش وأعشاش الطيور الصالحة للأكل وأذن البحر الأسترالية، كذلك تم تخصيص زجاجة من المشروب الكحولى الصينى الفاخر

Kweichow Moutai، لكل طاولة، بقيمة 1.5 مليون يوان مايعادل 210 ألف دولار أمريكى.

وقال أحد المدعوين - الذى شارك مقطع فيديو من حفل الزفاف على منصة "Douyin" - "أشعر وكأننى سافرت عبر الزمن لحضور حفل زفاف عائلة نبيلة ثرية فى عصر قديم".

ويعتقد أن العريس هو نجل يى جو تشون، رئيس شركة لاو فنغ شيانغ الرائدة فى مجال بيع المجوهرات الذهبية بالتجزئة فى الصين، ويقال إن يانغ هى ابنة مدير يعمل فى العلامة التجارية فى مقاطعة شمالية، فيما لم تنكر الشركة هذه التكهنات.