أسعار الذهب اليوم تتراجع 20 جنيها والجرام يسجل 3570 جنيها

MENAFN - Youm7) ننشر سعر الذهب في مصر اليوم عقب تراجع بحوالي 20 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3570 جنيها بدون إضافة مصنعية فى الأسواق.أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4080 جنيها.

عيار 21 يسجل 3570 جنيهًا.عيار 18 يسجل 3060 جنيها.عيار 14 يسجل 2380 جنيها.الجنيه الذهب 28560 جنيها.سعر الذهب في البورصة العالمية

وسجل الذهب في البورصة العالمية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1% تقريباً وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1984 دولار للأونصة.

وعادت أسعار الذهب للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ليغلق فوق هذا المستوى، وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.صرح عضو البنك الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوستيك إنه على الرغم من أن البنك الفيدرالى حقق تقدمًا نحو خفض التضخم، إلا أنه لا يزال غير مستعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة بعد.وتوقع بوستيك تخفيضين للفائدة لعام 2024، وهو أقل من توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الجماعية لثلاثة تخفيضات والتي صدرت في ديسمبر الماضي، وسيقوم البنك الفيدرالي بتحديث هذه التوقعات في اجتماعه القادم في مارس، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة وتضع الأسواق رهانات حالياً أن قرار الخفض الأول لأسعار الفائدة سيكون على الأرجح في اجتماع يونيو.تعافي أسعار الذهب بسبب ضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يعد تصحيحا سريعا لحركة الهبوط الحادة التي شهدها هذا الأسبوع بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات لتدل على حاجة التضخم إلى المزيد من الوقت ليتراجع بشكل مستدام لمستهدف البنك الفيدرالى عند 2%.ويعد إغلاق السعر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة أمس فرصة لتماسك الذهب بعض الشيء خاصة إذا حقق إغلاقا أسبوعيا اليوم فوق هذا المستوى، ولكن تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين عن شهر يناير مع توقعات بتسجيل ارتفاع أعلى من القراءة السابقة، الأمر الذى يدل على استمرار ارتفاع التضخم لدى المنتجين والمصنعين في الولايات المتحدة.