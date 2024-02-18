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وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان حديقة 30يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة

2/18/2024 4:27:02 AM
(MENAFN- Youm7) الجزار يغرس نخلة بالحديقة فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد

الزملوط: حديقة 30 يونيو أحدث حديقة ترفيهية بالمحافظة.. وتضم أنشطة رياضية وترفيهية ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية
فى مستهل زيارته للمحافظة، تفقد الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ومسئولو الوزارة والمحافظة، حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، حيث قام وزير الإسكان بغرس نخلة بالحديقة، وذلك فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.
وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن حديقة 30 يونيو الترفيهية، تقع شمال مدينة الخارجة بمدخل المطار على مساحة 8 أفدنة، وتعد أحدث حديقة ترفيهية بالمحافظة، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم تزويدها بالألعاب الترفيهية لتكون متنفساً حضاريا للمواطنين، وتضم عدداً من الأنشطة الرياضية والترفيهية وحمام سباحة وبها ركن بيئي على الطراز الواحاتي، ومسطحات خضراء ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية لزيادة وعي روادها ثقافيا وتاريخيا، كما تعكس الحديقة الهوية الواحاتية، وتُظهر التراث البيئي لمدينة الخارجة.
كما قام، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بغرس نخلتين فى حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.
























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