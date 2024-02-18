مقتنيات المتحف المصرى.. شاهد حلى الملكة إياح حتب

MENAFN - Youm7) تبرز بين مقتنيات المتحف المصري حلى الملكة "إياح حتب" وهي زوجة الملك سقنن رع الثانى الذي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأم كل من الملك كامس والملك أحمس الذى استكمل الحرب ضد الهكسوس واستطاع طردهم من مصر وتأسيس الأسرة 18.

عثر بمقبرتها على مجموعة من الحلي النادر يشمل قلادة عريضة من الذهب زُينت نهايتها برأس صقر، وسلسلة من الذهب بها جعران مطعم باللازورد والتي تعد أحد أجمل قطع الحلي من بداية عصر الأسرة 18، اسورة مصنوعة من الذهب المطعم باللازورد، والعقيق والفيروز والزجاج الملون،والأحجار النصف كريمةبالإضافة إلى مرآة مصنوعة من الذهب والبرونز ذات مقبض من خشب الأَرز المطعم بالذهب، ويد مروحة من الخشب المغطى بالذهب وعليها مناظر تعبد

للملك كامس.

تعود الحلى إلى عصر الدولة الحديثة حوالى 1550 قبل الميلاد وعثر عليها عالم الآثار مارييت في مقبرة الملكة "إياح حتب" بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر عام 1859.

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".

كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.

جلى الملكة بتاح حتب





حلى اياح حتب



