مقتنيات المتحف المصرى.. شاهد حلى الملكة إياح حتب

(MENAFN
- Youm7) تبرز بين مقتنيات المتحف المصري حلى الملكة "إياح حتب" وهي زوجة الملك سقنن رع الثانى الذي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأم كل من الملك كامس والملك أحمس الذى استكمل الحرب ضد الهكسوس واستطاع طردهم من مصر وتأسيس الأسرة 18.
عثر بمقبرتها على مجموعة من الحلي النادر يشمل قلادة عريضة من الذهب زُينت نهايتها برأس صقر، وسلسلة من الذهب بها جعران مطعم باللازورد والتي تعد أحد أجمل قطع الحلي من بداية عصر الأسرة 18، اسورة مصنوعة من الذهب المطعم باللازورد، والعقيق والفيروز والزجاج الملون،والأحجار النصف كريمةبالإضافة إلى مرآة مصنوعة من الذهب والبرونز ذات مقبض من خشب الأَرز المطعم بالذهب، ويد مروحة من الخشب المغطى بالذهب وعليها مناظر تعبد
للملك كامس.
تعود الحلى إلى عصر الدولة الحديثة حوالى 1550 قبل الميلاد وعثر عليها عالم الآثار مارييت في مقبرة الملكة "إياح حتب" بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر عام 1859.
ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".
كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.
جلى الملكة بتاح حتب
حلى اياح حتب
MENAFN18022024000132011024ID1107866352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.