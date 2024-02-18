ماذا يقرأ الغرب الآن؟.. الكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا فى نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الكتب غير الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
قتلة زهرة القمر
جاء في المركز الأول من قائمة نيويورك تايمز كتاب "قتلة زهرة القمر" للكاتب ديفيد جران دوبليداي، ويناقش ظاهرة انتشار موجات القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين استهدفت هنود أوسيدج، الذين تحتوي أراضيهم على النفط.
1 الجسم يحافظ على النتيجة
وفي المركز الثانى بالقائمة حل كتاب "الجسم يحافظ على النتيجة" للمؤلف بيسيل فان دير كولك، ويعالج الكتاب كيف تؤثر الصدمة على الجسم والعقل، والعلاجات المبتكرة وطرق التعافي.
2 الرهان
جاء في المرتبة الثالثة، كتاب "الرهان"، بقلم ديفيد جران دوبليداي، ويدور حول الناجين من سفينة بريطانية غارقة في مهمة سرية خلال الحرب الإمبراطورية مع إسبانيا والذين لديهم روايات مختلفة عن الأحداث.
3 الأولاد في القارب
جاء فى المرتبة الرابعة
من قائمة نيويورك تايمز كتاب "الأولاد في القارب" للكاتب دانييل جيمس براون بينجوين ويناقش الكتاب قصة المجدفين الأمريكيين الذين طاردوا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936.
4 مدغار وميرلي
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية مدغار وميرلي بواسطة جوي آن ريد، يدور حول كيف قامت زوجة زعيم الحقوق المدنية مدغار إيفرز بإرثه بعد اغتياله في عام 1963.
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