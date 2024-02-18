ماذا يقرأ الغرب الآن؟.. الكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا فى نيويورك تايمز

MENAFN - Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الكتب غير الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.

قتلة زهرة القمر

جاء في المركز الأول من قائمة نيويورك تايمز كتاب "قتلة زهرة القمر" للكاتب ديفيد جران دوبليداي، ويناقش ظاهرة انتشار موجات القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين استهدفت هنود أوسيدج، الذين تحتوي أراضيهم على النفط.

1 الجسم يحافظ على النتيجة

وفي المركز الثانى بالقائمة حل كتاب "الجسم يحافظ على النتيجة" للمؤلف بيسيل فان دير كولك، ويعالج الكتاب كيف تؤثر الصدمة على الجسم والعقل، والعلاجات المبتكرة وطرق التعافي.

2 الرهان

جاء في المرتبة الثالثة، كتاب "الرهان"، بقلم ديفيد جران دوبليداي، ويدور حول الناجين من سفينة بريطانية غارقة في مهمة سرية خلال الحرب الإمبراطورية مع إسبانيا والذين لديهم روايات مختلفة عن الأحداث.

3 الأولاد في القارب

جاء فى المرتبة الرابعة

من قائمة نيويورك تايمز كتاب "الأولاد في القارب" للكاتب دانييل جيمس براون بينجوين ويناقش الكتاب قصة المجدفين الأمريكيين الذين طاردوا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936.

4 مدغار وميرلي



جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية مدغار وميرلي بواسطة جوي آن ريد، يدور حول كيف قامت زوجة زعيم الحقوق المدنية مدغار إيفرز بإرثه بعد اغتياله في عام 1963.



