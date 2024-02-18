اغتيال يوسف السباعي في قبرص.. القصة الكاملة

MENAFN - Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 46 على رحيل الأديب الكبير يوسف السباعي ، الذي تم اغتياله على يد مجموعة من الفصائل المسلحة في قبرص أثناء مشاركته بمؤتمر التضامن الأفروآسيوى السادس، فى 18 فبراير 1978، وذلك اعتراضًا على ااتفاقية السلام مع إسرائيل.

تولى الأديب الراحل يوسف السباعي أنذاك منصب وزير الثقافة، وقد سافر إلى قبرص بطبيعة عملة لحضور المؤتمر الأسيوي الأفريقي، وبعد وصوله إلى العاصمة القبرصية مترأسًا الوفد المصري المشارك، ونزل في غرفته بالفندق.\

وفي صباح يوم السبت 18 فبراير 1978، قام متجهًا إلى اقعة المؤتمرات الموجودة بنفس الفندق، وقف يتطلع بعض الصحف الصادرة في صباح ذلك اليوم، ولم يكن يعرف أن تلك الصحف ستكون أخر ما يقرأه في حياته حيث فوجئ وقتها هو وأصحاب الفندق بقيام شخصين بإطلاق النار على السباعى، أصيب بعدد 3 طلقات منها، فارق الحياة على إثرها.

واختلفت الأنباء حول جنسية المتهمون بقتل "السباعي" أحدها تقول أنهم كانوا فلسطينيان، وأخرى تقول أن شخصًا منهم فلسطيني والآخر عراقي، لكن ظلت أصابع الاتهام تشير إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

الحادث سبب وقوع قطيعة دبلوماسية بين مصر وقبرص، خاصة بعدما قام الرئيس السادات، بإرسال قوات خاصة من الصاعقة المصرية على متن طائرة خاصة، للقبض على منفذى الحادث، بعدما قاما باحتجاز مجموعة من الرهائن ومطالبة السلطات القبرصية بإحضار طائرة لنقلهما خارج البلاد، وفى يوم 19 فبراير 1978، وارى جثمان يوسف السباعى الثرى، إلى مرقده الأخير، فى جنازةً شعبية .

جدير بالذكر أن الأديب الراحل يوسف السباعي قد أصدر مجموعة من الروايات والمسرحيات المهمة، من أبرزها "السقا مات" و"رد قلبى"، وغيرهم.