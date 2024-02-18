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مدينتي تستضيف حفل توقيع رواية أبو الهول للكاتب أحمد مراد

2/18/2024 4:26:58 AM
(MENAFN- Youm7) يستضيف منتدى مدينتي الثقافي مساء اليوم الأحد، 18 فبراير، حفل التوقيع الأول لرواية "أبو الهول" للكاتب والسيناريست الكبير أحمد مراد، بالتعاون مع مكتبة كليب - الرحاب .
ويشهد حفل التوقيع حضور أعداد كبيرة من سكان مدينتي والرحاب ونخبة من الأدباء والصحفيين، ويقام حفل التوقيع في السادسة مساءً بقاعة المناسبات بالمسجد الجامع بمدينتي .
رواية "أبو الهول" تدور أحداثها خلال فترة تَفشِّى وباء الطاعون فى القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة فى مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار.

جدير بالذكر أن الكاتب أحمد مراد اسم بارز في الحركة الأدبية والسينمائية في مصر، وتتصدر كتبه قوائم الأكثر مبيعا وكذلك تعد أفلامه التي يقدمها للسينما من أكثر الأفلام جماهيرية.
وانطلقت رحلة مراد الأدبية في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات . كما قدم أحمد مراد عدة أفلام مهمة، آخرها عام 2022 الفيلم الجماهيري الناجح "كيرة والجن"، وهو فيلم تاريخي من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.
كما جرى تحويل روايته "الفيل الأزرق" إلى فيلم سينمائي ناجح عام 2014، ثم الفيلم المكتوب خصيصا للسينما، "الأصليين" الذي عُرض عام 2017، كما تم تحويل رواية "تراب الماس" لفيلم روائي حقق نجاحا كبيرا عام 2018، قبل أن يعود مراد ويقدم للسينما مباشرة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" عام 2019، والذي جاء على درجة عالية من الإبهار ونجح في تسجيل رقم قياسي من حيث الإيرادات.











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