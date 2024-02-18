كيف يمكنك حظر رقم على هواتف أندرويد؟.. اعرف الخطوات

(MENAFN
- Youm7) يعاني البعض من المكالمات غير المرغوب فيها، ولذلك عليهم القيام بحظرها، وتختلف الطريقة التي تتبعها لحظر رقم ما قليلًا على كل هاتف، ونقدم هنا الدليل النهائي لهاتف أندروي .
كيفية حظر مكالمة على هواتف أندرويد يوفر كل من iOS وAndroid خيارات سهلة لإيقاف المكالمات غير المرغوب فيها، ولكن بما أن كل شركة مصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android لديها خيار إنشاء واجهة خاصة بها، فستكون الخطوات مختلفة، وفيما يلى حظر مكالمات أندرويد:
حظر مكالمة غير مرغوب فيها
الخطوة 1: انقر لفتح تطبيق الهاتف.
الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب "الحديثة" في الأسفل.
الخطوة 3: اضغط لفترة طويلة على الرقم الذي تريد حظره، ثم اضغط على حظر/الإبلاغ عن البريد العشوائي في القائمة المنبثقة.
الخطوة 4: قم بتحديد أو إلغاء تحديد المربع الموجود بجوار الإبلاغ عن مكالمة كرسالة غير مرغوب فيها ، ثم اضغط على حظر. حظر جهة اتصال
الخطوة 1: اضغط لفتح تطبيق الهاتف.
الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب جهات الاتصال في الأسفل.
الخطوة 3: اضغط على جهة الاتصال التي تريد حظرها.
الخطوة 4: اضغط على أيقونة المزيد ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى.
الخطوة 5: اضغط على حظر الأرقام في القائمة المنسدلة.
MENAFN18022024000132011024ID1107866347
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.