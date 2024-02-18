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كيف يمكنك حظر رقم على هواتف أندرويد؟.. اعرف الخطوات

2/18/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Youm7) يعاني البعض من المكالمات غير المرغوب فيها، ولذلك عليهم القيام بحظرها، وتختلف الطريقة التي تتبعها لحظر رقم ما قليلًا على كل هاتف، ونقدم هنا الدليل النهائي لهاتف أندروي .

كيفية حظر مكالمة على هواتف أندرويد يوفر كل من iOS وAndroid خيارات سهلة لإيقاف المكالمات غير المرغوب فيها، ولكن بما أن كل شركة مصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android لديها خيار إنشاء واجهة خاصة بها، فستكون الخطوات مختلفة، وفيما يلى حظر مكالمات أندرويد:
حظر مكالمة غير مرغوب فيها
الخطوة 1: انقر لفتح تطبيق الهاتف.
الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب "الحديثة" في الأسفل.
الخطوة 3: اضغط لفترة طويلة على الرقم الذي تريد حظره، ثم اضغط على حظر/الإبلاغ عن البريد العشوائي في القائمة المنبثقة.
الخطوة 4: قم بتحديد أو إلغاء تحديد المربع الموجود بجوار الإبلاغ عن مكالمة كرسالة غير مرغوب فيها ، ثم اضغط على حظر. حظر جهة اتصال

الخطوة 1: اضغط لفتح تطبيق الهاتف.

الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب جهات الاتصال في الأسفل.
الخطوة 3: اضغط على جهة الاتصال التي تريد حظرها.
الخطوة 4: اضغط على أيقونة المزيد ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى.
الخطوة 5: اضغط على حظر الأرقام في القائمة المنسدلة.







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