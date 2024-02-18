عاملتنى زى ابنها.. مارك زوكربيرج ينسب نجاحه إلى إحدى صديقاته

MENAFN - Youm7) قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، في مقابلة في برنامج Morning Brew Daily الحواري، إن مديرة العمليات السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبرج، هي إحدى الأشخاص الرئيسيين الذين ساعدوه على طول الطريق.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، قال زوكربيرج: "نحن نمزح قائلين إنها تحب تربيتي كمديرة وكوالدة تقريبًا"، مضيفا "وأعتقد أن هذا صحيح في كثير من النواحي."

وهذه ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها زوكربيرج ساندبرج، أو يستخدم التعبير الخاص بإنها ربته، وفي إحدى حلقات بودكاست Ferris Show في عام 2022، أشاد بها زوكربيرج لمزيجها القوي من معدل الذكاء والذكاء العاطفي.

بدأ زوكربيرج موقع فيس بوك مع زملائه في السكن في جامعة هارفارد عندما كان عمره 22 عامًا، وعلى حد تعبيره: "كنا مجرد مجموعة من الأطفال يركضون هنا وهناك، ويبنون أشياء اعتقدنا أنها رائعة".

قال زوكربيرج، إن الكثير من فلسفته القيادية وأسلوبه الإداري جاء من العمل مع ساندبيرج وآخرين لديهم خبرة أكبر.

وقال زوكربيرج: "أعتقد أننا تعلمنا نوعًا ما كيفية إدارة الشركة معًا، ونحن جميعًا أصدقاء مقربون جدًا"، مضيفا "أنه أمر مثير للاهتمام."

لقد اعتمد زوكربيرج على عدد من الأشخاص الرئيسيين الذين كانوا معه منذ البداية، منهم أيضا كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في ميتا، وهو موجود هناك منذ عام 2005، وقال زوكربيرج أيضا إن أندرو بوسورث، الذي يدير Reality Labs، عمل مع الفريق لمدة 19 عامًا تقريبًا.

لقد فقد زوكربيرج عددًا قليلاً من الأشخاص الرئيسيين على طول الطريق أيضًا، ففي عام 2018، أعلن مؤسسا إنستجرام، كيفن سيستروم ومايك كريجر، أنهما سيغادران فيسبوك وسط "توترات متزايدة" مع الرئيس التنفيذي.

وقال زوكربيرج إن الصعود والهبوط الذي تعاملت معه الشركة على مر السنين جعل الفريق الحالي أقرب إلى بعضهما البعض، ولا يوجد شيء يمكن أن يحل محل ذلك، وقال في Morning Brew Daily إن "السر في كل هذه الأشياء" هو ديناميكية الفريق.

قال زوكربيرج، الذي أكد منذ فترة طويلة على حاجته إلى الشراكة، إن المؤسس مثله يحتاج إلى أشخاص يمكن الاعتماد عليهم لأن هناك الكثير مما يجب القيام به.

وبينما غادرت ساندبيرج شركة Meta في عام 2022 بعد 14 عامًا في الشركة، فإنها تظل عضوًا في مجلس الإدارة كمستشارة.