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Openai تتحدى جوجل.. مطور Chatgpt يستعد لطرح محرك بحث

2/18/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Youm7) في العامين الماضيين، أثارت OpenAI بلا شك هذه الصناعة، ولم يقتصر الأمر على إثارة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أجبر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.


ويعتبر ChatGPT مثالًا رئيسيًا على كيفية قيام OpenAI بتسريع التقدم في صناعة التكنولوجيا، إن لم يكن إحداث ثورة صريحة في اتجاهها، وكان لدى Google الاستجابة الأكثر أهمية لـ ChatGPT، مما أدى إلى ظهور Google Bard، المعروف الآن باسم Gemini.


ويبدو أن OpenAI تسعى الآن للحصول على حصة من فطيرة Google، حيث يعمل صانعو ChatGPT على منتج بحث ويب يشبه بحث Google، وفقًا لتقرير صادر عن The Information.



ويكشف التقرير أن منتج بحث الويب سيكون مشابهًا لبحث Google، وهناك أيضًا شائعة مفادها أنه سيتم تشغيله جزئيًا بواسطة Bing، ومع ذلك، في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون تطبيقًا مستقلاً لبحث الويب، أو ما إذا كان سيتم دمجه داخل ChatGPT.


وعلى الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن هناك احتمالية أن يكون منتج بحث الويب متاحًا من خلال نموذج ChatGPT Plus للمشتركين المدفوعين، ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن معظم هذا يعتمد على التكهنات وأن OpenAI لم تؤكد أيًا منها بعد.



ونظرًا لأن مايكروسوفت هي واحدة من أكبر المستثمرين في OpenAI، فإن الشائعات حول منتج البحث على الويب المفترض للأخير والذي يتم تشغيله بواسطة Bing يمكن اعتبارها خطوة استراتيجية أخرى من قبل الشركة التي يقودها Satya Nadella للترويج لمزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي.



ووفقًا لتقرير DemandSage الذي صدر الشهر الماضي، تتعامل جوجل مع حجم مذهل من استعلامات البحث: 99000 كل ثانية، و5.94 مليون كل دقيقة، و356.4 مليون كل ساعة، و8.55 مليار كل يوم، ويعادل هذا ما يقرب من 8.5 مليار عملية بحث يوميًا وما يقدر بنحو 2 تريليون عملية بحث على مستوى العالم سنويًا.
















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