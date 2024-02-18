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تسريب: أبل تغير تصميم الكاميرا الخلفية بهواتف Iphone 16

2/18/2024 4:26:54 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن تصل سلسلة هواتف iPhone 16 الذكية المنتظرة من شركة أبل مع تصميم مُعاد تغييره للكاميرا الخلفية، وفقًا للتفاصيل التي شاركها أحد المرشدين، حيث تشير صورة مسربة لما يُقال إنها وحدة الكاميرا لطراز iPhone 16 إلى أن الهاتف يمكن أن يكون النموذج الأول منذ iPhone 12 مع تصميم كاميرا موضوع عموديًا.









ويشير تسرب غير واضح أيضًا إلى أن تشكيلة iPhone 16 ستضم خمسة نماذج، مع طراز "Plus SE" الذي يُقال إنه يحل محل طراز Plus مقاس 6.7 بوصة.



ويبدو أن الصورة التي شاركها مستخدم X (Twitter سابقًا) Majin Bu على منصة المدونات الصغيرة لوحدة الكاميرا المزعومة لجهاز iPhone 16 تؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن الهاتف سيحتوي على تخطيط كاميرا عمودي، وأفادت MacRumors أنها تمكنت من التحقق بشكل مستقل من أن مكون مشروع الكاميرا I-34 كان أصليًا عبر مصادر الصناعة.



وقام مستخدم X مؤخرًا بتسريب صور لما يبدو أنه عروض لسلسلة الهواتف الذكية iPhone 16، وعلى عكس تشكيلة iPhone 15، يمكن للشركة إطلاق خمسة نماذج هذا العام، وفقًا للصور المسربة، ويمكن أن تكون هذه هي iPhone 16 SE وiPhone 16 Plus SE وiPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.



وتظهر أن طرازات iPhone SE تحتوي على كاميرا خلفية واحدة، بينما يحتوي طراز iPhone 16 القياسي على اثنتين، في تخطيط عمودي، ويظهر أن هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المتطورين من الشركة يتميزان بتصميم كاميرا خلفية ثلاثية محاذية رأسياً، ومع ذلك، فمن الجدير التعامل مع هذا الادعاء بحذر، حيث يقول مستخدم X إنه ليس لديه معلومات عن مصدر الصورة.



التغييرات في تخطيط الكاميرا في تشكيلة iPhone 16 ليست هي التغييرات الوحيدة التي من المتوقع أن تصل إلى الهاتف الذكي - من المتوقع أيضًا أن تزود أبل جميع الطرز في السلسلة بزر Action Button (المقدم في طرازات iPhone 15 Pro)
وزر التقاط مخصص يُقال إنه يوفر وصولاً سريعًا إلى الكاميرا.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أشهر حتى يتم إطلاق طرازات iPhone 16 المزعومة من Apple، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت شركة Apple ستتخلى عن خليفة iPhone 15 Plus لطراز iPhone 16 Plus SE أكبر بكاميرا واحدة، وما إذا كان سيكون سعره أقل من iPhone 15 Plus مقاس 6.7 بوصة العام الماضي، ومن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول طرازات iPhone 2024 للشركة في الأشهر المقبلة.














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