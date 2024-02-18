خبراء: الرياضة الدولية ستدخل عصرًا جديدًا خلال عام 2024

MENAFN - Alghad Newspaper) قيّم خبراء رياضيين دورة "ألعاب المستقبل" الدولية التي ستنعقد لأول مرة في تاريخ الرياضات العالمية بمدينة قازان الروسية في الفترة ما بين 21 فبراير و3 مارس من هذا العام بأنها ستنقل الرياضة الدولية إلى عصراً جديداً. فهي ستجمع أقوى الرياضيين الدوليين، بما في ذلك من إيران وتركيا وأذربيجان وبلدان أخرى في العالم الإسلامي. حيث سيشارك في البطولة أكثر من 2000 رياضي ضمن 277 فريقًا يمثلون 107 دولة.وسيتنافس أفضل الرياضيين ولاعبي الرياضيات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم في 21 نشاطًا رياضيًا مبتكرًا، وجميعها ضمن إطار مجال "فيجيتال" - أي قطاع ابتكاري يجمع الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا.يُشار كذلك إلى أنه لا يكفي للرياضي أن يكون الأفضل في ملعب كرة القدم أو ميدان سباق السيارات أو الحلبة أو في لعبة الفيديو المفضلة للفوز في النشاط الرياضي, لطالما يتم جمع النقاط المتراكمة في المرحلتين البدنية والرقمية، ويحتاج ايضًا المشاركون إلى تدريب خاص وقدرة على التنقلل بسرعة من تحدٍ إلى آخر.تنقسم مسابقة ألعاب المستقبل إلى خمسة“تحديات”:



▪ أولا, يجمع "التحدي الرياضي" بين الرياضات الكلاسيكية ونظيراتها فيجيتال: كرة القدم، وكرة السلة، والهوكي، والفنون القتالية، وسباقات السيارات، والتزلج، وسباقات-BMX, وسباقات الدراجات الافتراضية.



▪ ثانيًا, يتضمن "تحدي التكتيك" ألعاب الرماية (shooter games) ومسابقات رماية الليزر.



▪ ثالثًا, يمثل "تحدي الإستراتيجية" ألعابًا في ساحات المعارك الشهيرة من ألعاب MOBA و World of Tanks ، واختبارات القدرة على التحمل.



▪ رابعًا, يتطلب "تحدي السرعة" من المشاركين إكمال الألعاب الكلاسيكية في أسرع وقت ممكن، ومن ثم التنافس في المسابقات البدنية.



. خامسًا, يشمل "تحدي التكنولوجيا" مسابقات الطائرات المسيرة والروبوتات التي يتحكم فيها المشاركون، وآلية محاكاة الرقص، وألعاب الواقع الافتراضي، وأيضًا ألعاب القوى السيبرانية، والبرمجة الرياضية.



ودورة بطولة "ألعاب المستقبل" الحالية سيتنافس المشاركون في الألعاب على كأس البطولة التي صعد بها رواد الفضاء الروس في عام 2023إلى محطة الفضاء الدولية. وفي عام 2024 بعد إعادتها من الفضاء، سيتم تقديمها في "ألعاب المستقبل", علمًا أن مجموع جوائز هذه المسابقات يبلغ 10 ملايين دولار.



من المخطط أن تزور مدينة انعقاد الألعاب قازان وفود أجنبية وأكثر من 600 ممثل إعلامي من روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وفيتنام وكوبا وإيطاليا وسوريا وفرنسا وجنوب أفريقيا وبلدان أمريكا اللاتينية ودول أخرى. كما سيتم بث الألعاب على 200 منصة في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك البرازيل وتشيلي والصين والهند، وبلدان رابطة الدول المستقلة.



ومن المقرر ايضًا أن يُقام الحفل الافتتاحي والختامي في مدينة قازان الروسية في كل من 21 فبراير و3 مارس.



وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن البطولة سيعمل 2000 متطوع من 20 دولة، بعد أن تم اختيارهم من بين 7000 متقدم.



علاوة على ذلك، تُعد روسيا من مؤسسي ورائدي الاتجاه الرياضي الرقمي الجديد – "فيجيتال"، والذي يكتسب شعبية واسعة في العالم، إذ ظهرت فكرة إنشاء "ألعاب المستقبل" لأول مرة في قازان.



يُذكر أن بطولات كرة القدم الرقمية أُقيمت في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023"، حيث تمت مناقشة تطوير الرياضة في مجال فيجيتال في العالم ودول منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص. حيث اتفق الخبراء في مناقشاتهم (وكان بينهم رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية - السيد حسين الكوهجي) على أن مثل هذه الألعاب تساهم في التنمية المتجانسة للشباب المعاصر، وتتوافق مع اهتماماتهم، كما تجذب اهتماماً كبيراً عند الرياضيين ذي الألعاب الإلكترونية وطلاب وتلاميذ المدارس.



هذا وأشار الخبراء أيضًا إلى أن ترويج الرياضة وتنظيم مزيد من الأحداث الرياضية المشتركة، بما في ذلك في قطاع فيجيتال، يلعبان دورًا مهمًا في تطوير الشراكة المستدامة والتعاون المنفتح ومتبادل المنفعة، بالإضافة إلى التعامل غير التمييزي بين روسيا والعالم الإسلامي.

