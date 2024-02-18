Sunday, 18 February 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باحثون عرب يوثقون ملحمة مخيم جنين ويسردون تاريخ المكان

2/18/2024 4:25:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول محرر كتاب "ملحمة جنين" المفكر العربي عبدالقادر ياسين: "إن المقاتلين الفلسطينيين سطروا البطولات في العام 2002، ببسالة عز نظيرها، وبأسلحة متواضعة، فجنين ومخيمها صفحة مجيدة في تاريخ الأمة، في مواجهة آلاف المقاتلين الصهاينة، تعززهم مئات الدبابات، وعشرات الطائرات والمروحيات الأميركية الصنع، وحين انكسرت شوكة "الجيش الذي لا يقهر"، عمد كعادته إلى قتل المدنيين العزل، بالعشرات من دون تفريق بين طفل وشيخ.
الكتاب الذي صدر ضمن سلسلة "كتب القدس 11"، التي يصدرها "مركز الإعلام العربي"، وهو عبارة عن مقالات لثلاثة عشر باحثا عربيا، من مصر وفلسطين، ويضم إلى جانب المدخل أحد عشر فصلا يوثق لملحمة مخيم جنين، والمذبحة التي نظمها الصهاينة.
المحرر يتحدث عن الهجمة العسكرية الصهيونية، في العام 2002، والتي استمرت زهاء شهر، ومن أبزر هذه المواجهة المسلحة في مخيم جنين، فضلا عن دعم الاستشهاديين لأشقائهم من مقاتلي المخيم، فلم يتوقف الأمر عند حد الملحمة البطولية، فقد حاول الأعداء إفساد فرحتنا، بتدبير بشع لقتل المدنيين العزل، بالجملة، إلى تدمير المنازل، وإعدام المقاتلين، بعد أسرهم، حين تنفد ذخيرتهم.
ويوضح، أن الملحمة والجريمة التي ارتكبها الاحتلال في جنين أحدثت أصداء عربية وأخرى خارجية، في المحافل الدولية، إلى ما بعد الملحمة والجريمة بأسابيع، مع كل هذا يبقى مخيم جنين "بور سعيد الفلسطينية"، التي تستحق أن تقرأ "آيات من سفرها، ولا يخلوا الأمر من ضرورة الرد على سؤال: (ماذا عن الغد؟)، فملحمة جنين ليست الأولى في تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني ولن تكون الأخيرة".
ويوضح المحرر، أن سبب اللهفة على تسجيل الوقائع كي لا تداهمنا ملاحم وجرائم أخرى، وهو السبب في سرعة اصدار الكتاب حتى لا ننسى، وتسقط ملاحمنا من ذاكرة الأمة، من دون أن يبرر هذه الخطيئة أي عذر، مؤكدا أن مثل هذا التسجيل هو مهمة مثقفين مهمومين بقضايا أمتهم، وهذا يزيد قليلا على أضعف الإيمان.
كتب مقدمة للكتاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة مدريد الدكتور محمد عبدالله الجعيدي بعنوان "من وحي صمود مخيم جنين"، يتحدث فيها عن جنين التي تطل على ساحل مرج بن عامر، ذلك المرج الذي عرف بالخير والعطاء، كما تطل على أوديته، فتنعش الذاكرة بقصص من رووا تلك الأودية.
ثم يستعرض الجعيدي تاريخ جنين فيقول: "بعد طرد البيزنطيين من جنين في القرن السابع الميلادي، استوطنتها بعض القبائل العربية، وتم إعادة تحرير فلسطين، تحريرا خالصا، في العهد المملوكي، وأصبحت جنين مركزا للبريد الصادر والوارد من مصر ودمشق، عبر غزة وصفد، وكان فيها برج للحمام الزاجل، الذي يحمل الرسائل بين الشام ومصر، وكانت تحط بها الهجن المحملة بالثلج الدمشقي، في طريقها إلى القاهرة، أيام الصيف".
يتابع الجعيدي حديثه عن تاريخ جنين الحاضر من خلال مدنها ويقول: في القرن السادس الميلادي، أقيمت الكنيسة الأولى فيها، في مكان قريب من جامعها الكبير، القائم حتى اليوم، وفي القرن السادس عشر، أنشأ العثمانيون فيها جامعا، وتكية، ودكاكين عدة، وفي القرن السابع عشر، أنشأ فيها أمراء قبيلة حارثة الطائية، أصحاب جنين، مرافق عامة للمسافرين، وعمال البريد، والحجاج، والتجار، منها خان، وسبيل ماء، وحمام، ومسجد، ودكاكين، فقد كانت جنين نقطة مرور، واستراحة، بين مصر والشام، لحجاج بيت الله الحرام، وقلعتها مشهورة بتوفير الراحة والحماية والأمن للتجار، والنازلين بأكنافها".
ويضيف الجعيدي، أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، شهدت جنين حركة عمرانية واسعة، وازدهارا في جميع أوجه الحياة فيها. وفي مطلع القرن العشرين، ربطتها الطرق المعبدة، وخطوط السكك الحديدية، بما يحيطها من مدائن، وبلدات فلسطينية، كالعفولة، وبيسان، ونابلس، مبينا أنه في العام 1948، ارتفع عدد سكان مدينة جنين من أربعة آلاف نسمة إلى عشرة آلاف، وذلك بسبب تدفق اللاجئين، الذين أخرجهم الاحتلال من القرى، والمدن المجاورة، ليصل، في العام 1978، إلى ثلاثين ألفا، مما أدى بأهلها إلى البحث عن مصادر الرزق خارج فلسطين، وبخاصة في البلدان الخليجية.
ويقول الجعيدي: "إن جنين تعرضت عبر تاريخها، لغزاة طامحين، ومستعمرين طامعين، قتلوا أهلها، ودمروها وخربوها، لكنهم في النهاية أخرجوا منها، وظلت مخرزا في عيونهم، وعظامهم. فقد خربها دوق "أدنبره الفرنجي، في سنة 103م، وخربها نابليون بونابرت، في سنة 1798"، في محاولة منه لكسر شوكة أهلها الأشداء. وخرب الأتراك
قراها، مثل عرابة، معقل آل عبد الهادي، الثائرين، على الحكم العثماني، في منتصف القرن التاسع عشر. وجعل الألمان من جنين مطارا لهم، خلال الحرب العالمية الأولى واتخذوا منه مركزا لسلاحهم الجوي، واحتلها الجيش البريطاني، بقيادة الجنرال اللنبى، بعد أن طرد حاميتيها التركية والألمانية منها في العام 1918، فأصابها ما أصاب سائر فلسطين من أذى الاستعمار الفرنجي الصهيوني وتخريبه".
فيما كتب عبد القادر ياسين مدخلا للكتاب بعنوان "الإطار السياسي لهجمة 29 من مارس"، يقول: "إن فلسطين مركز العالم؛ فما من تحول دراماتيكي عالمي في العصر الحديث، إلا وأضر بفلسطين، أيما ضرر، حتى إن هذه البلاد تقدمت كل الأقطار في دفع ضريبة هذا التحول أو ذاك".
ويوضح ياسين، أنه بعد الحرب العالمية الأولى، حتى انقشع الغبار عن حجر الأساس للمشروع الصهيوني في فلسطين، بمجرد إكمال القوات البريطانية احتلال فلسطين، بعد انتزاعها من أيدي العثمانيين، حتى تضع الإمبريالية البريطانية "وعد بلفور"، موضع التنفيذ، الأمر الذي تعزز مع صدور "صك الانتداب"، عن "عصبة الأمم"، العام 1922، الذي انتدبت بموجبه بريطانيا على فلسطين، وأدمج "وعد بلفور"، بالصك وبالتشريعات الجائرة والإجراءات التعسفية، تمكنت سلطات الانتداب البريطاني من دفع قضية الشعب الفلسطيني، بإطراد، إلى الوراء، لحساب الصهيونية ومشروعها.
المشاركون في هذا الكتاب هم: "عبدالعال الباقوري، د. محمد عبدالله الجعيدي، عبد التواب مصطفى، عبدالقادر ياسين، د. عاصم محمد علي حسني، فتحي عبدالعليم، آمال خزامى، عبدالناصر حجازي، د. نعمان خضر البرعي، م. ريدة خضر البرعي، م. خالد عبدالمنعم عبدالحميد، م. معالي أحمد عصمت، ليلى محسن، راندا أبو الدهب".

MENAFN18022024000072011014ID1107866338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث