البابطين الثقافية تعقد منتداها العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في القاهرة

يفتتح المنتدى معالي وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، وبمشاركة كبيرة من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.



وقال سعود عبدالعزيز البابطين نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين "يعقد هذا المنتدى في وقت عصيب هو أحوج ما يكون فيه العالم أجمع إلى نشر مفاهيم السلام وتعزيز قيم الإنسانية، وهو ما نادت به جميع الأديان، مشيراً إلى ضرورة أن يتحد الجميع لنبذ الظلام والجهل ليحل نور السلام في كل مكان مما يفتح آفاقا أوسع للتفاهم وقبول الآخر بين الثقافات والأديان الأخرى، مؤكداً أن السلام مطلب راسخ لأنه يسمح بالتنمية والانسجام ويوحد القلوب ويفتح المستقبل أمام الإنسانية لتعيش بسلام.



وأشار البابطين بأن جلسات وأعمال المنتدى ستُنظم في 6 جلسات تتصل غاياتها ونتائجها المتوقعة بشكل وثيق في ضوء الهدف المشترك المتمثل في ايجاد سبل دفع عملية التنمية إقليميًّا وعالميًّا من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل على كافة المستويات سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا.



وأعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن البرنامج وأسماء المتحدثين في ((المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل.

ويأتي برنامج المنتدى كالتالي: "اليوم الأول: الثلاثاء 20 فبراير 2024م سيشهد صباحاً افتتاح المنتدى ، وستناقش الجلسة الأولى تحت عنوان "السلام والتنمية السياسية"، ويترأس الجلسة الدكتور علي الدين هلال من مصر ،ومعقب الرئيس كونستانتينوس أداميديس من قبرص، ويتحدث فيها السير طوني بالدوي من انجلترا والكاتب والمفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي حول "كفاءة الإدارة الحكومية والتنمية"، بينما يتحدث الدكتور أربين سي سي من ألبانيا والدكتور معتز سلامة من مصر عن "المشاركة الشعبية والتنمية".



الجلسة الثانية: تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية المؤسسية" ويترأس الجلسة العقيد الدكتورة ميزسكا جوسكاوسكا من بريطانيا ، ومعقب الرئيس دكتور سعيد المصري من مصر ويتحدث الفرنسي جان كريستوف ياس والدكتورة نهلة محمود أحمد من مصر عن "بناء المؤسسات ودورها في ترسيخ التنمية"، بينما يتحدث السفير البريطاني جيمس وات والدكتور منى المالكي من السعودية عن "تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية.



اليوم الثاني: الأربعاء 21 فبراير 2024م ، تعقد الجلسة الثالثة بعنوان "السلام والتنمية الاجتماعية، ويترأس الجلسة دكتور رشيد الحمد من الكويت ، ومعقب الرئيس الدكتورة منى الحديدي من مصر، وتتحدث فيها كلاً من الدكتورة جيلدا هوزا من ألبانيا والدكتورة نيفين مسعد من مصر عن "تأمين الادماج والمشاركة للمرأة والشباب"، بينما يتحدث كلا من الدكتور جوردون ساموث من مالطا والدكتور أنس بوهلال من فنلندا عن "توجيه برامج التنمية - الصحة والتعليم والعمران".



أما الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "السلام والتنمية الثقافية" ويترأس الجلسة دكتور أحمد زايد من مصر ومعقب الرئيس دكتور باري تومالين من بريطانيا، يتحدث فيها الدكتور كارستين شويرب من مالطا ودكتور زهير توفيق من الأردن حول "جدلية التراث والتحديث"، بينما يتحدث الدكتور خوان بيدرو من أسبانيا وعبدالإله بلقزيز من المغرب عن "إشكالية مفهوم الدولة الوطنية".



اليوم الثالث : الخميس 22 فبراير 2024م تعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان "السلام والتنمية الاقتصادية"، يترأس الجلسة الدكتور أحمد عتيقة من ليبيا ، ومعقب الرئيس الدكتورة عادلة رجب من مصر ،ويتحدث الدكتور جوليوس سين من إنجلترا وعامر التميمي من الكويت عن "اقتصاد السوق الحر"، بينما يتحدث الدكتور أناستاس أنجيلي من ألبانيا ومواطنته الدكتورة نيفيلا راما عن "اقتصاد السوق الاشتراكية.



أما الجلسة السادسة تعقد كـــ"جلسة خاصة": يترأس الجلسة لانا مامكغ من الأردن ويتحدث فيها كلاً من دكتور نبيل عياد من بريطانيا، دكتورة باربرا ميخلاك من بولندا، دكتور إرشاد هرمزلو من تركيا، دكتور عبدالحق عزوزي من المغرب .



يذكر أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عقدت المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في العاصمة الهولندية لاهاي في يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا برعاية رئيس مالطا جورج فيلا في مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل، فيما تحتضن القاهرة النسخة الثالثة من المنتدى.