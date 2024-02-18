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Tiktok يظهر في نظارات آبل الذكية الجديدة (فيديو)

2/18/2024 4:25:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن القائمون على تطبيقات TikTok أنهم طوروا تطبيقا جديدا مخصصا للعمل مع نظارات Vision Pro الجديدة من آبل.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق الجديد سيمنح المستخدمين تجربة أكثر متعة في مشاهدة محتوى TikTok من خلال نظارات Vision Pro، إذ تم نقل شريط التحكم وزر"الإعجاب" ليظهرا خارج الشاشة من خلال النظارات، للحصول على تجربة فيديو ممتعة، كما أن شريط التعليقات بات يظهر على جانبي الشاشة في التطبيق.

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية مشاهدة التعليقات ومقاطع الفيديو بوقت واحد بطريقة مميزة ثلاثية الأبعاد، كما يوفر إمكانية مشاهدة الفيديوهات من مواقع مختلفة مثل Yosemite.

RT

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