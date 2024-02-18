الجراد خطر يهدد الأمن الغذائي العالمي



وأشار العلماء شينيو ليو ودونغ شياو تشانغ وشياو كانغ في مقال لمجلة "Science Advances" العلمية إلى أن "ارتفاع درجة حرارة المناخ سيؤدي إلى زيادة واسعة في تفشي الجراد، مما سيؤدي إلى تحديات جديدة في مكافحة الجراد على المستوى العالمي".



وتشير الدراسة أن نطاق الآفات سيستمر في التوسع حتى في حالة الحد من انبعاث الكربون، كما أن الحشرات تهاجم بشكل متزايد العديد من البلدان البعيدة عن بعضها، على سبيل المثال الهند والمغرب، ومثل هذه الهجمات المتزامنة تشكل تهديدا كبيرا للعالم بأسره.



ويحذر العلماء من أنه "نظرا لأن إفريقيا وجنوب آسيا هما مخازن حبوب مهمة في العالم، فإن غزوات الجراد المتزامنة يمكن أن تؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي العالمي".



وتؤكد الدراسة أن "الجراد الصحراوي" تسبب بأضرار للزراعة في مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث يضم سرب "البلهارسيا الصحراوية" الذي تبلغ مساحته حوالي كيلومتر مربع حوالي 80 مليون حشرة وهو قادر على تناول الكثير من الحصاد يوميا بما يكفي لإطعام 35 ألف شخص.



وأوضح العلماء أن الظروف المناخية المائية تلعب دورا كبيرا في حياة "الجراد الصحراوي" فبيضه يتطلب رطوبة معتدلة. Science Advances

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